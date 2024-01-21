TFMD 39'uncu 'Yılın Basın Fotoğrafları'nın jürisi Antalya'da toplandı

ANTALYA - Türkiye Foto Muhabirleri Derneği tarafından bu yıl 39'uncusu düzenlenen 'Yılın Basın Fotoğrafları' jürisi Coşkun Aral'ın başkanlığında Antalya'da toplandı. 6 binin üzerinde eser ile 10 farklı kategoride yapılan başvuruların değerlendirdiği yarışmada ödül kazanan eserlerin sahipleri 1 Şubat tarihinde TBMM'de yapılacak tören ile ödüllendirilecek.

Türkiye Foto Muhabirleri Derneğince bu yıl 39'uncusu düzenlenen 'Yılın Basın Fotoğrafları' jürisi Coşkun Aral'ın başkanlığında Antalya'da toplandı. Jüri Başkanı Coşkun Aral, 6 bin civarında fotoğraf bulunduğunu ve zorlu bir seçim olduğunu belirterek, "Jüride hem yerel hem yabancı foto muhabiri dostlarımız var. Bu sene yapılacak seçimde belirlendikten sonra TBMM'de bir sergimiz olacak. Umarım her şey güzel geçecek. Açıkça söylemek gerekirse benim için önemli. Çünkü kuruluşunda yer aldığım Foto Muhabirleri Derneği 40 seneyi geride bıraktı. 39 yıldır da bu yarışma yapılıyor. Dünyanın gündemini tutan, zaman zaman siyasete yön veren, yalanları ortaya çıkaran, tarihi fotoğraflarımızla belgelemek ve bunları bizden sonraki kuşaklara aktarmak ciddi bir misyon. Yarışmada 10 bine yakın fotoğraf var. 6 bini değerlendirilecek. Farklı kategorilerimiz var. Ama gündemde 6 Şubat'ta yaşadığımız dünya çapında deprem olduğu için gelecek kuşaklara bunları çok iyi aktarmayı düşünerek birbirinden farklı kategorilerde depremi ele aldık. Tekrarlanmasın ama bu kadar çok ciddi can kaybının olmaması için bizim akılla, bilimle vicdanla bir araya gelip depreme dayanıklı binalarda yapmamız ve yapmamamız gereken şeyleri iyi bilip, tarihin bize gösterdiği şeylerin felaketlerin sonuçlarını ortaya koymamamız gerekir. Türkiye Foto Muhabirleri Derneği 39 yıldan beri kendi üyeleri dışında üye olmayan foto muhabirlerinin, Anadolu'da çalışan yerel muhabirlerin çalışmalarını da değerlendiriyor. Spor, günlük yaşam var. Ayrıca kaybolan mesleklerimiz dahil olmak üzere gençlerin yaşamlarında evrenselliği bulabilecekleri başka ülkelerde yapılan çalışmalar da var" dedi.