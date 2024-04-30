THY, Rize-Artvin Havalimanına Orta Doğu'dan haftada 2 charter seferi başlatacak - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

THY, Rize-Artvin Havalimanına Orta Doğu'dan haftada 2 charter seferi başlatacak

THY, Rize-Artvin Havalimanına Orta Doğu\'dan haftada 2 charter seferi başlatacak

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, Rize-Artvin Havalimanı'na Orta Doğu'da belirlenen ülkelerden haftada 2 charter seferi başlatacaklarını açıkladı. Ekşi, Rize'ye doğrudan uçuşlar için planlama yapıldığını ve THY'nin charter seferlerinin diğer havayolları tarafından da takip edileceğini belirtti. Programa Rize Valisi, Belediye Başkanı ve Orta Doğu'dan gelen heyetler katıldı.

30.04.2024 22:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, Rize- Artvin Havalimanına Orta Doğu'da belirlenen ülkelerden haftada 2 charter seferi başlatacaklarını kaydetti.

Orta Doğu Kültür ve Turizm Zirvesi programda konuşan Ekşi, Rize'ye doğrudan uçuşlar için yapılabilecekleri planladıklarını anlattı.

"Orta Doğu, yurt içi satış başkanımız ve havalimanı müdürümüzle bir çalışma yaptık. Memnuniyet duyacağımız bir müjdeyi planladık ." diyen Ekşi, şunları kaydetti:

"Bütün şartlarımızı zorlayarak haftada 2 charter seferini Rize'ye ayırmaya karar verdik. Arkadaşlarımız bu konuda çalıştı ve bize teyit verdi. Orta Doğu'da belirlenen ülkelerden haftada 2 charter seferiyle süreci başlatmış olacağız. İnşallah THY'nin charter seferleri başladıktan sonra diğer havayollarının da bunu takip edeceğini, Rize charter seferlerinin artık standart bir uygulama haline geleceğini bekliyoruz. 2025 yılında gelecek talepler doğrultusunda burada daha fazla kaynak ayırma fırsatına sahip olacağız."

Programa, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Belediye Başkanı Rahmi Metin, İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Bayram Yığcı ve Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Umman'dan gelen heyetler katıldı.

Kaynak: AA

Türk Hava Yolları, Bilal Ekşi, Orta Doğu, Artvin, Rize, Turizm, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat THY, Rize-Artvin Havalimanına Orta Doğu'dan haftada 2 charter seferi başlatacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:27 Ankara’yı bir kez daha sağanak vurdu Ankara'yı bir kez daha sağanak vurdu
21:52 Esenyurt’taki eskort kavgasında kan donduran cinayetin görüntüleri ortaya çıktı Esenyurt'taki eskort kavgasında kan donduran cinayetin görüntüleri ortaya çıktı
21:39 Diyanet’in organizasyonuyla Ürdün’e gitmiş İsrail askerlerinin öldürdüğü Türk’ün Şanlıurfa’da imam olduğu ortaya çıktı Diyanet'in organizasyonuyla Ürdün'e gitmiş! İsrail askerlerinin öldürdüğü Türk'ün Şanlıurfa'da imam olduğu ortaya çıktı
19:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Taksim Meydanı mitinge uygun değil, muhalefet 1 Mayıs’a gölge düşürmeye çalışıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan: Taksim Meydanı mitinge uygun değil, muhalefet 1 Mayıs'a gölge düşürmeye çalışıyor
16:50 İsrail’de savaş kabinesi birbirine girdi Yeni katliam için can atan Netanyahu resmen arada kaldı İsrail'de savaş kabinesi birbirine girdi! Yeni katliam için can atan Netanyahu resmen arada kaldı
23:49 Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Bayern Münih ile Real Madrid 2-2 berabere kaldı Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Bayern Münih ile Real Madrid 2-2 berabere kaldı
22:56 Fenerbahçeli Rade Krunic, şampiyonluk baskısını kaldıramadığını itiraf etti Fenerbahçeli Rade Krunic, şampiyonluk baskısını kaldıramadığını itiraf etti
21:47 BBP lideri Destici’den, ABB’nin amblem değişikliği teklifine tepki: Ankara’da yaşayan hiç kimse Hititlerin torunu değil BBP lideri Destici'den, ABB'nin amblem değişikliği teklifine tepki: Ankara'da yaşayan hiç kimse Hititlerin torunu değil
21:15 Mehmet Büyükekşi şimdi ne yapacak Erken seçime gitmek zorunda kaldı Mehmet Büyükekşi şimdi ne yapacak? Erken seçime gitmek zorunda kaldı
20:45 5 futbolcu, kara para aklama ve yasa dışı bahis soruşturmasında ifade verecek 5 futbolcu, kara para aklama ve yasa dışı bahis soruşturmasında ifade verecek
20:28 Tatil için geldikleri Adıyaman’da karısını öldürdü Tatil için geldikleri Adıyaman'da karısını öldürdü
19:57 Trafikte küfür yüzünden çıkan kavgada 4 kişi hastanelik oldu Trafikte küfür yüzünden çıkan kavgada 4 kişi hastanelik oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2024 00:03:21. #1.13#
SON DAKİKA: THY, Rize-Artvin Havalimanına Orta Doğu'dan haftada 2 charter seferi başlatacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement