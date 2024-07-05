TİKA, Venezuela'dan gelen arama kurtarma ekibine destek sağladı - Son Dakika
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Kültür Sanat

TİKA, Venezuela'dan gelen arama kurtarma ekibine destek sağladı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), 6 Şubat depremleri sırasında arama kurtarma çalışmalarına destek için Venezuela'dan Türkiye'ye giden ekibe araç ve ekipman desteği sağladı. UNACID ekibine iki araç ve arama kurtarma ekipmanı desteği verildi. Teslim törenine Türkiye'nin Karakas Büyükelçisi Aydan Karamanoğlu, TİKA Doğu ve Güney Asya, Pasifik ve Latin Amerika Daire Başkanı Dursun Ali Yaşacan ve UNACID ekibi katıldı. UNACID, Venezuela içinde her eyalette hizmet vermenin yanı sıra uluslararası yardım çağrılarına da kayıtsız kalmamasıyla biliniyor.

05.07.2024 02:45
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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), 6 Şubat depremleri sırasında arama kurtarma çalışmalarına destek için Venezuela'dan Türkiye'ye giden ekibe araç ve ekipman desteği sağladı.

TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, UNACID (Köpek Eğitimi ve Felaketlerle Müdahale Birimi) ekibine destek kapsamında iki araç ve arama kurtarma ekipmanı desteği verildi.

Başkent Karakas'ta düzenlenen teslim törenine Türkiye'nin Karakas Büyükelçisi Aydan Karamanoğlu, TİKA Doğu ve Güney Asya, Pasifik ve Latin Amerika Daire Başkanı Dursun Ali Yaşacan ve UNACID ekibi katıldı.

Afet ve acil müdahale gerektiren durumlarda, hızlıca ve tam teçhizatlı şekilde bölgeye intikal edebilmeleri için UNACID'ye iki arazi aracı ile teknik kıyafetler, drone, telsiz ve köpek taşıma kafeslerinden oluşan ekipman temin edildi.

Büyükelçi Karamanoğlu, buradaki konuşmasında, Türkiye'de meydana gelen deprem felaketinde Venezuelalı ekibin gösterdiği özveriye dikkati çekerek bundan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yaşacan da Venezuelalı arama kurtarma ekibinin kendileri için paha biçilemez bir iş yaptığını belirterek Türk halkı adına Venezuela'ya teşekkür etti.

Türkiye'de UNACID adına arama kurtarma faaliyetlerine katılan Genel Koordinatör Marcos Sequera de Türkiye'yi kardeş ülke olarak gördüklerini ve zor zamanlarda verdikleri bu desteğin iki ülkeyi birbirine daha da yakınlaştırdığını söyledi.

UNACID

Merkezi El Tucuyo kentinde yer alan UNACID, 20 personel ile 7 köpekten oluşan sivil ve gönüllü bir ekipten oluşuyor.

UNACID, Venezuela içinde her eyalette hizmet vermenin yanı sıra uluslararası yardım çağrılarına da kayıtsız kalmamasıyla biliniyor.

Söz konusu ekip, Venezuela içinde gerçekleştirdiği eğitimlerde, yeni arama kurtarma ekiplerinin yetişmesi için tecrübelerini ilgili kuruluşlarla paylaşıyor.

Kaynak: AA

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Latin Amerika, Güney Asya, Venezuela, Türkiye, Deprem, Kültür Sanat, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat TİKA, Venezuela'dan gelen arama kurtarma ekibine destek sağladı - Son Dakika

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