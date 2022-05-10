Tiyatro salonu olmayan ilçe, uluslararası gençlik tiyatro buluşmasına ev sahipliği yapacak - Son Dakika
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Tiyatro salonu olmayan ilçe, uluslararası gençlik tiyatro buluşmasına ev sahipliği yapacak

10.05.2022 10:04

Tiyatro salonu olmayan ilçe, uluslararası gençlik tiyatro buluşmasına ev sahipliği yapacak Artvin'in Borçka ilçesinde gerçekleştirilecek Borçka Uluslararası Gençlik Tiyatro Buluşmasına 10 ülkeden 60 tiyatro sanatçısı katılacak.

Tiyatro salonu olmayan ilçe, uluslararası gençlik tiyatro buluşmasına ev sahipliği yapacak

ARTVİN - Artvin'in Borçka ilçesinde gerçekleştirilecek Borçka Uluslararası Gençlik Tiyatro Buluşmasına 10 ülkeden 60 tiyatro sanatçısı katılacak. Tiyatro salonu olmayan ilçede sokaklar, caddeler, park ve bahçelerde 25 farklı oyun sahnelenecek.

Artvin'in Borçka Belediyesi tarafından organize edilen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen etkinlik kapsamında 10 ülkeden gelen 60 tiyatro sanatçısı hafta boyunca "Bir Kadın Uyanıyor", "Kısaca Clara", "Hop Hop"," Şatonun Altında", "Meddah"gibi yerli ve yabancı 25 farklı tiyatro oyununu sanat severlerle buluşturacak. İlçede tiyatro ve sinema salonun olmaması nedeniyle oyunların bazıları okulların salonlarında bazıları ise cadde, sokak, park ve meydanlarda açık havada sahnelenecek.

Etkinlik kapsamında tiyatro oyunlarının yanı sıra söyleşi ve tiyatro atölyelerinin yapılması da planlanıyor. Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan gazetecilere yaptığı açıklamada tiyatro ve sinema salonu olmayan ilçede uluslararası bir tiyatro etkinliğine ev sahipliği yapacak olmanın heyecanını yaşadığını söyledi.

Avrupa Birliği fonlarıyla desteklenen Borçka Uluslararası Gençlik Tiyatro Buluşmasına 15-22 Mayıs tarihlerinde ev sahipliği yapacaklarını kaydeden Orhan, proje kapsamında yürütülen hazırlıklarda son aşamaya gelindiğini kaydetti.

Orhan, çalışmalarımız ete kemiğe büründü, son düzlüğe girdik. Bir hafta boyunca devam edecek tiyatro etkinliklerimiz 15 Mayıs'ta başlayacak. 10 ülkeden 60 tiyatro sanatçısını Borçka'da olacak. Borçka'da çok önemli bir sosyal ve kültürel etkinliğe ev sahipliği yapacağız. Tiyatro etkinliğimizin yanı sıra birçok yazar gelecek ve kitap buluşmalarımız olacak" dedi.

"Sinema salonu olmayan bir ilçede uluslararası düzeyde bir çalışma yapılıyor"

Etkinliğin geniş kitlelere ulaşması, en iyi şekilde gerçekleşmesi tüm Türkiye'ye duyurmak için ekip olarak büyük bir gayret içinde olduklarını kaydeden Orhan, "Amacımız tiyatro salonu, sinema salonu olmayan bir ilçede uluslararası düzeyde bir çalışma yapmak. Bu vesile ile Borçka'ya belki bir kültür merkezi kazandırabiliriz. Tüm hevesimiz bu yönde. İlçemize bir kültür merkezi kazandırırsak belki Borçka'nın çevresi değişir. Felsefemiz Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi "Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir". Bu hayat damarını daha canlı tutacağız, Borçka'yı da biraz canlandırmış olacağız" diye konuştu.

"Borçka'nın her alanında tiyatro görebilirsiniz"

Borçka Uluslararası Gençlik Tiyatro Buluşmasının tiyatro festivali havasında geçmesini arzuladıklarını kaydeden Orhan, "Tiyatro gösterimlerinde üniversitenin ve okulların salonları kullanacağız. Bunun yanı sıra kendi sahnelerimizi oluşturacağız. Borçka'nın her alanında belediye meydanında, pazar yerinde, yolda, sokakta, parkta, kafeteryalarda her yerde tiyatro gösterileri olacak" dedi.

"Heyecanlıyız mutluyuz"

İlçedeki tiyatro gösterimlerinde sahne alacak tamamı öğrencilerden Borçka Belediyesi Tiyatro Topluluğuna eğitmenlik yapan sinema ve tiyatro sanatçısı Ayşegül Çaylı da yaptığı açıklamada "Tiyatro eğitimi noktasında 6 aydır öğrencilerimle birlikte bir süreç yürütüyoruz. Borçka'da ilk defa düzenlenecek uluslararası bir festivalde bizde William Shakespeare'in Romeo ve Juliet oyunu sahneleyeceğiz. Çok heyecanlıyız. Mutluyuz. İlçede tiyatro salonu olmadığı için bulduğumuz her yerde çalıştık. Belediye'de çalıştık, oda da çalıştık, okulların salonunda çalıştık. Bir şekilde istekli olunca koşulları son derece zorluyoruz" ifadelerine yer verdi.

Tiyatro salonu olmayan ilçe, uluslararası gençlik tiyatro buluşmasına ev sahipliği yapacak
Tiyatro salonu olmayan ilçe, uluslararası gençlik tiyatro buluşmasına ev sahipliği yapacak
Tiyatro salonu olmayan ilçe, uluslararası gençlik tiyatro buluşmasına ev sahipliği yapacak
Tiyatro salonu olmayan ilçe, uluslararası gençlik tiyatro buluşmasına ev sahipliği yapacak

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Hisarcık, Tiyatro, gençlik, Borçka, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Tiyatro salonu olmayan ilçe, uluslararası gençlik tiyatro buluşmasına ev sahipliği yapacak - Son Dakika


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