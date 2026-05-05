Tiyatro Treni Karabük'te

DEVLET Tiyatroları Vagon Sahnesi Projesi kapsamında 4 Mayıs'ta Ankara'dan yola çıkan 'Tiyatro Treni' Karabük'e geldi. 'Masal Treni' isimli oyun, çocuklar için ücretsiz sergilendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı iş birliğinde yürütülen 'Devlet Tiyatroları Vagon Sahnesi Projesi' kapsamında hayata geçirilen Tiyatro Treni 4 Mayıs'ta Ankara'dan yola çıktı. Çocuklara ve yetişkinlere yönelik oyun sergilenen trenin ilk durağı Karabük oldu. 'Masal Treni' oyunu Karabük Garı'nda çocuklar için ücretsiz sergilendi. Çocuklar, tiyatro gösterisine yoğun ilgi gösterdi.

Proje kapsamında 4-19 Mayıs 2026 tarihleri arasında 13 farklı gar ve istasyonda toplam 25 tiyatro oyunu sahnelenecek.

Haber: Murat ÖZELCİ/KARABÜK,