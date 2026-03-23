Tiyatro ve Üniversite İşbirliği

23.03.2026 14:45
Devlet Tiyatroları ve Bakırçay Üniversitesi, ortak projeler ve etkinlikler için bir araya geldi.

Devlet Tiyatroları Genel Müdür Yardımcısı Emre Başer, İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rasim Akpınar ile bir araya geldi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre Başer, ziyaret kapsamında Rektör Akpınar ile yaptığı görüşmede kurumlar arası işbirliği imkanları ile sanat ve tiyatro alanında geliştirilebilecek ortak projeler değerlendirildi.

Görüşmede, Devlet Tiyatroları repertuvarındaki bazı oyunların ilerleyen dönemde üniversite kampüsündeki 566 kişilik konferans salonunda sahnelenmesine yönelik planlamalar ele alındı.

Üniversitenin konferans salonunda prova çalışmalarını sürdüren tiyatro topluluğu öğrencileriyle de bir araya gelen Başer, öğrencilerin sahne sanatlarına ilgisinin artırılmasına yönelik ortak etkinlik, atölye çalışmaları ve sanatsal projeler üzerinde işbirliğinin sürdürülmesinin önemine değindi.

Kampüsteki sinema salonu ve spor tesislerini de gezen Başer, üniversitelerle kurulacak işbirliklerinin gençlerin sanatsal gelişimine önemli katkılar sağlayacağını belirterek, bu tür temasların süreceğini kaydetti.

Kaynak: AA

Eşini öldürüp evi ateşe verdi Eşini öldürüp evi ateşe verdi
Trump, ABD’nin İran’dan sonraki yeni düşmanını açıkladı Trump, ABD'nin İran'dan sonraki yeni düşmanını açıkladı
Şanlıurfa’da sağanak yağış sele dönüştü, ev ve oteli su bastı Şanlıurfa'da sağanak yağış sele dönüştü, ev ve oteli su bastı
Lübnan Sağlık Bakanlığı: İsrail saldırılarında ölenlerin sayısı 1029’a yükseldi Lübnan Sağlık Bakanlığı: İsrail saldırılarında ölenlerin sayısı 1029'a yükseldi
İran, Hürmüz Boğazı’ndan geçmenin ücretini duyurdu: 2 milyon dolar İran, Hürmüz Boğazı'ndan geçmenin ücretini duyurdu: 2 milyon dolar
Karşıyaka’da Fenerbahçe’ye transfer olan Adem kayıplara karıştı Karşıyaka'da Fenerbahçe'ye transfer olan Adem kayıplara karıştı

14:29
Trump’ın savaşı bitirme sinyali sonrası petrol fiyatlarında büyük düşüş
Trump'ın savaşı bitirme sinyali sonrası petrol fiyatlarında büyük düşüş
14:25
Markette dehşet: 19 yaşındaki müşteri böyle öldürüldü
Markette dehşet: 19 yaşındaki müşteri böyle öldürüldü
14:14
Aleyna Kalaycıoğlu’nun sorgu sırasında sürekli tekrarladığı cümle
Aleyna Kalaycıoğlu'nun sorgu sırasında sürekli tekrarladığı cümle
14:10
Trump: İran’la verimli görüşmeler yaptık, saldırılar 5 gün ertelendi
Trump: İran'la verimli görüşmeler yaptık, saldırılar 5 gün ertelendi
13:30
Fenerbahçe derbisine yetişecek mi İşte Osimhen’in kaçıracağı maçlar
Fenerbahçe derbisine yetişecek mi? İşte Osimhen'in kaçıracağı maçlar
13:16
ABD’yi açık açık tehdit etti Gündem yaratacak Venezuela göndermesi
ABD'yi açık açık tehdit etti! Gündem yaratacak Venezuela göndermesi
