Tlos'ta Gençler Sanatla Tarihi Harmanladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tlos'ta Gençler Sanatla Tarihi Harmanladı

Tlos\'ta Gençler Sanatla Tarihi Harmanladı
21.02.2026 14:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'da gençler, Tlos Antik Kenti'nde seramik atölyesi ile tarih ve sanatı birleştirdi.

Muğla'da "Gençlik Yılı" etkinlikleri kapsamında düzenlenen programda gençler, Seydikemer ilçesindeki UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan 3 bin yıllık Tlos Antik Kenti'nde yaptıkları seramik çalışmasıyla tarihi sanatla harmanladı.

Muğla Valiliğinin koordinasyonundaki "Muğla Gençlik Yılı" faaliyetleri, kentin tarihi mekanlarında devam ediyor.

Menteşe Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesindeki Uluslararası Gençlik Merkezi tarafından organize edilen "Gençlerin Sanatı Yarının Mirası" programı, Seydikemer ilçesindeki UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Tlos Antik Kenti'nde gerçekleştirildi.

Tarihi mekanda açık hava atölyesi

Etkinlik kapsamında bir araya gelen gençler, uzman rehberler eşliğinde antik kenti gezerek bölgenin tarihi dokusunu yakından tanıma fırsatı buldu.

Likya Birliği'nin en önemli yerleşimlerinden biri olan Tlos'taki kaya mezarları, antik tiyatro ve Roma dönemi kalıntıları hakkında bilgi alan katılımcılar, incelemelerinin ardından açık havada kurulan seramik atölyesinde masa başına geçti.

Geçmişin figürleri seramikle canlandı

Gençler antik kentteki büst, figür ve mimari detaylardan ilham alarak kendi seramik eserlerini tasarladı. Tarihi atmosferde gerçekleştirilen çalışmada, binlerce yıllık kültürel mirasın genç nesillere aktarılması ve farkındalık oluşturulması hedeflendi.

Menteşe Uluslararası Gençlik Merkezi yetkilileri, bu tür etkinliklerin gençlerin hem sanatsal becerilerini geliştirdiğini hem de yaşadıkları coğrafyanın tarihsel derinliğini kavramalarına yardımcı olduğunu belirtti.

Programın, Muğla'nın farklı antik kentlerinde benzer temalarla devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Etkinlikler, Kültür, Muğla, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Tlos'ta Gençler Sanatla Tarihi Harmanladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hamsinin fiyatı 50 liraya düştü, tezgahlarda kuyruk oluştu Hamsinin fiyatı 50 liraya düştü, tezgahlarda kuyruk oluştu
Bildiri tartışması büyüyor: MEB suç duyurusuna hazırlanıyor Bildiri tartışması büyüyor: MEB suç duyurusuna hazırlanıyor
Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş, siyasete atılıyor Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, siyasete atılıyor
Gazze’de Ramazan hareketliliği: Pazar yerindeki Coca-Cola kolileri dikkat çekti Gazze'de Ramazan hareketliliği: Pazar yerindeki Coca-Cola kolileri dikkat çekti
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Milas’taki zeytin ağacı katliamına sert tepki: İzin vermeyeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milas'taki zeytin ağacı katliamına sert tepki: İzin vermeyeceğiz
44 milyon euroya mal edilen altyapı olay oldu 44 milyon euroya mal edilen altyapı olay oldu

15:10
“Savcıyım“ deyip terör estiren kadının asıl mesleği bakın ne çıktı
"Savcıyım" deyip terör estiren kadının asıl mesleği bakın ne çıktı
14:59
İbrahim Tatlıses, 4 milyon dolar dolandırıldı
İbrahim Tatlıses, 4 milyon dolar dolandırıldı
14:44
Otobüste ’’Savcıyım’’ deyip yolcuları tehdit eden kadın için harekete geçildi
Otobüste ''Savcıyım'' deyip yolcuları tehdit eden kadın için harekete geçildi
13:28
İran’dan savaşa hazırlık gibi hamle Yeni silahı dünyaya ilan ettiler
İran'dan savaşa hazırlık gibi hamle! Yeni silahı dünyaya ilan ettiler
12:45
Kazmayı vurdukları mezardan altın fışkırdı
Kazmayı vurdukları mezardan altın fışkırdı
12:33
Bir büyükşehrimizde tek bir sokak köpeği dahi kalmadı
Bir büyükşehrimizde tek bir sokak köpeği dahi kalmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2026 15:59:17. #7.11#
SON DAKİKA: Tlos'ta Gençler Sanatla Tarihi Harmanladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.