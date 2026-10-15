TMMOB Adana Şubesi 3. Adana Mimarlık Festivali'ni 'kurmaca' temasıyla başlattı - Son Dakika
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TMMOB Adana Şubesi 3. Adana Mimarlık Festivali'ni 'kurmaca' temasıyla başlattı

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TMMOB Adana Şubesi 3. Adana Mimarlık Festivali\'ni \'kurmaca\' temasıyla başlattı
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TMMOB Adana Şubesi'nin 'kurmaca' temasıyla düzenlediği 3. Adana Mimarlık Festivali, Adana Müze Kompleksi'ndeki açılışla başladı. Vali Yardımcısı Nuri Mehmetbeyoğlu ile TMMOB Mimarlar Odası Genel Başkanı Zeynep Eres Özdoğan'ın konuştuğu festival, 17 Ekim'de sona erecek.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Adana Şubesi tarafından "kurmaca" temasıyla düzenlenen 3. Adana Mimarlık Festivali başladı.

Vali Yardımcısı Nuri Mehmetbeyoğlu, Adana Müze Kompleksi'nde düzenlenen festivalin açılışında, organizasyonun bölgeye hayırlı olmasını temenni etti.

Geleceği inşa ederken arkada kalıcı eserler bırakmanın herkesin ortak gayesi olduğunu belirten Mehmetbeyoğlu, festivalin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

TMMOB Mimarlar Odası Genel Başkanı Zeynep Eres Özdoğan da festivalin sektör temsilcilerini bir araya getirdiğini dile getirdi.

Etkinlik boyunca dünyada ve ülkedeki mesleki sorunları değerlendirme fırsatı bulacaklarını anlatan Özdoğan, "Mimar olarak planlamak, tasarlamak ve insan onuruna yaraşır bir mimarlığı, yapılı çevreyi kurmakla yükümlüyüz. Kurmaca başlığını çok değerli buldum. Bugün hayaller kuracağız ve bu hayallerin gerçekleşmesini dileyeceğiz. Bütün bu zor koşullarda daha iyi mimarlık için çalışacağız." diye konuştu.

TMMOB Mimarlar Odası Adana Şubesi Başkanı Canan Aksu ise geçen yıllarda düzenlenen festivallerde alanında uzman isimleri ağırlayarak kentte mesleki açıdan önemli iz bıraktıklarını söyledi.

Festivali her geçen yıl üzerine koyarak gerçekleştirdiklerini dile getiren Aksu, üç gün boyunca sürecek festivalde içeriği zengin programların düzenleneceğini kaydetti.

Açılış programına Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, Ceyhan Belediye Başkan Vekili Sevil Aydar Yıldız, Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Kurtul Çakın ve davetliler de katıldı.

Mimarlığın farklı alanlarından konuşmacıların yer alacağı ve panellerin gerçekleştirileceği etkinlik, 17 Ekim'de sona erecek.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: TMMOB Adana Şubesi 3. Adana Mimarlık Festivali'ni 'kurmaca' temasıyla başlattı - Son Dakika
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