Tokat Kebabı Hamburgerle Buluştu - Son Dakika
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Kültür Sanat

Tokat Kebabı Hamburgerle Buluştu

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Genç girişimci Efe Furkan Yılmaz, Tokat kebabını hamburger formatında 'To-keb Burger' ile tanıttı.

30.09.2024 19:17
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Tokat kebabını hamburger formatıyla çocuklara sevdirmek istiyor

TOKAT - Tokatlı genç girişimci, Tokat kebabını hamburgerle birleştirerek çocuklara sevdirmeyi hedeflediği "To-keb Burger"i dünya gastronomisine kazandırdı.

Tokat'ta yaşayan genç girişimci Efe Furkan Yılmaz (20), Tokat kebabını dünya gastronomisine yeni bir lezzet olarak kazandırdı. 25 yıllık baba mesleğini sürdüren ve farklı tatlar deneyimlemeye yönelik çalışmalarıyla dikkat çeken Yılmaz, geleneksel Tokat kebabını hamburgerle buluşturarak "To-keb Burger" adını verdiği yeni bir ürün ortaya çıkardı.

Çocuklara Tokat Kebabını Sevdirmek İçin Özel Tarif

Çocukların ilgisini çekmek ve Tokat kebabını onlara sevdirmek amacıyla "To-keb Burger"i pişiren Yılmaz; kentin yerel ürünlerinden özenle seçilen patlıcan, domates, sarımsak, patates ve biber gibi malzemelerle tescilli Karayaka kuzusu etini lezzete dönüştürüyor. Hamburgerlerden farklı olarak, To-keb Burger'in hazırlanması yaklaşık 30 ila 45 dakika sürüyor. Patatesler de fritözde değil, Tokat kebabı ocağında özel yöntemlerle kuyruk yağıyla lezzetlendiriliyor.

Dünyada bir ilk

Hamburgerin dünya gastronomisinde çocukların sevdiği bir ürün olduğunu belirten Efe Furkan Yılmaz; "Tokat kebabını çocuklar pek sevmiyor. Biz de To-keb Burger'i yaparken çocuklara yönelik bir ürün geliştirdik ki hem Tokat kebabını sevsinler hem de hamburger yerine bu lezzeti tercih etsinler" dedi.

To-keb Burger'in maliyetinin diğer kebaplara göre daha uygun olduğunu ve Tokat kebabını daha geniş kitlelere ulaştırmayı amaçladığını söyleyen Yılmaz; "To-keb Burger"in hamuru ise su yerine süt ve şekerle yoğruluyor, bu da ekmeğe pamuk gibi yumuşak bir doku kazandırıyor. Tokat kebabı, Tokat'ın yöresel bir yemeği olduğu için dünyanın 8'inci harikası diyoruz. To-keb Burger ile dünya gastronomisine güzel bir menü eklediğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

Tokat Kebabı Hamburgerle Buluştu
Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Tokat Kebabı Hamburgerle Buluştu - Son Dakika

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