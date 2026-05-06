Tokat'ta Selçuklu Motifleri Yeniden Canlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tokat'ta Selçuklu Motifleri Yeniden Canlanıyor

Tokat\'ta Selçuklu Motifleri Yeniden Canlanıyor
06.05.2026 03:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zeynep Hilal Karasu, Tokat'taki Selçuklu motiflerini çini ve seramiklere işleyerek mirası canlandırıyor.

TOKAT'ta Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçısı Zeynep Hilal Karasu, kentteki kazılarda ortaya çıkarılan Selçuklu motiflerini çini ve seramiklere işliyor. Zeynep Hilal Karasu, "Amacım, bu sanatı gelecek nesillere aktarmak ve Osmanlı dönemindeki o eski ihtişamlı günlerine yeniden ulaştırmak. Burada bin yıllık tarihi adeta yeniden canlandırıyoruz. Özellikle kazılarda bulunan ve Tokat'ta uzun yıllardır çalışılmayan seramik eserleri yeniden gün yüzüne çıkarıyoruz" dedi.

Tokat'ta 3 yıldır seramik ve çini üretimi yapan Zeynep Hilal Karasu, kendi atölyesinde ürettiği eserlerde, kentteki arkeolojik kazılarda bulunan Selçuklu motiflerini işlemeye başladı. Şehrin çini, seramik ve çömlek mirasını yeniden ortaya çıkartmayı amaçlayan Karasu, bu kapsamda Tokat'a özgü motiflerden oluşan bir koleksiyon hazırlıyor. Kapadokya'da aldığı eğitimin ardından 3 yıl önce Tokat'ta kendi atölyesini açan Karasu, kentte Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçısı ünvanını alan ilk kişi olduğunu belirtti. 2025 yılında Japonya'nın Osaka kentinde düzenlenen Expo fuarında Türkiye'yi temsil ettiğini ifade eden Karasu'nun amacı bu sanatı gelecek nesillere aktarmak.

Tokat'ın köklü çini ve seramik geleneğini yeniden canlandırmayı hedeflediğini belirten Zeynep Hilal Karasu, "950 yıllık Selçuklu motiflerini tekrar canlandırdık. Tokat'ta bugün hala gün yüzüne çıkarılması beklenen çok sayıda sanat eseri var. Eğitimimi Kapadokya'da aldıktan sonra 3 yıl önce kendi atölyemi Tokat'ta açtım. Bu atölyeyi açmamdaki amacım, şehrin gizli kalmış çini, seramik ve çömlek mirasını yeniden ortaya çıkarmaktı. Kültür Bakanlığı sanatçısıyım ve Tokat'ta bu ünvanı alan ilk ve tek kişi olarak çalışmalarımı sürdürüyorum. Amacım, bu sanatı gelecek nesillere aktarmak ve Osmanlı dönemindeki o eski ihtişamlı günlerine yeniden ulaştırmak. Burada bin yıllık tarihi adeta yeniden canlandırıyoruz. Özellikle kazılarda bulunan ve Tokat'ta uzun yıllardır çalışılmayan seramik eserleri yeniden gün yüzüne çıkarıyoruz. Tokat'a özel bir çini koleksiyonu da hazırlıyoruz" diye konuştu.

'HEDEF TÜRK SERAMİĞİNİ YENİDEN YÜKSELTMEK'

Çalışmalarını yurt dışına da taşıdığını ifade eden Karasu, "2025 yılında Japonya'da düzenlenen Expo fuarında Türkiye'yi temsil ettim. 171 ülkeden 20 milyondan fazla insanın katıldığı bu organizasyonda Tokat'ın ve ülkemizin kültürel mirasını tanıtma fırsatı bulduk. Japonya'dan çok olumlu geri dönüşler aldık. 2027 yılında Küba'da düzenlenecek kadın seramikçiler festivaline davet edildim. Bu etkinlikte de şehrimizi ve ülkemizi temsil etmeye devam edeceğim. En büyük hedefim, yetiştirdiğimiz ustalarla birlikte bu sanatı yeniden canlandırmak ve dünyada hak ettiği yere taşımak" dedi.

Kaynak: DHA

Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Tokat'ta Selçuklu Motifleri Yeniden Canlanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
Savaştan bu yana bir ilk Japonya, Rus petrolünü teslim aldı Savaştan bu yana bir ilk! Japonya, Rus petrolünü teslim aldı
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz
Hürmüz’de tırmanan gerilim petrol fiyatlarını uçurdu Hürmüz'de tırmanan gerilim petrol fiyatlarını uçurdu

23:09
Yüksekova’da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
Yüksekova'da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
22:45
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
22:31
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
22:14
İran ordusu: Son günlerde BAE’ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
İran ordusu: Son günlerde BAE'ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
20:56
ABD’nin “Özgürlük Projesi’ni İran’a önceden haber verdiği“ iddiası
ABD'nin "Özgürlük Projesi'ni İran'a önceden haber verdiği" iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 05:38:39. #7.13#
SON DAKİKA: Tokat'ta Selçuklu Motifleri Yeniden Canlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.