Tokat'ta Tarihi Camide Restorasyon Kazıları Başladı

Kültür Sanat

Tokat'ta tarihi cami restorasyonunda mezarlara ulaşıldı

TOKAT - Tokat'taki Meydan Camii'nin restorasyon çalışmaları sırasında türbe ve mezar kalıntılarına rastlanıldı, Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararı ile bölgede kazı çalışması yapılması kararlaştırıldı.

Tokat'ta bulunan ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyeti ile koruması altında bulunan, Sultan II. Bayezid tarafından annesi Gülbahar Hatun adına 1485 yılında inşa edilen Gülbahar Hatun Cami restorasyonunda türbe ve mezar kalıntılarına rastlanıldı.

20 Aralık 2024'te yer teslimi yapılarak başlanan restorasyon çalışmalarında, caminin güneybatı kısmında türbe ve mezar kalıntılarına ulaşıldı. Bu alanda Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararı doğrultusunda ve müze denetiminde kazı çalışmaları başlatılması kararlaştırıldı. Bahçedeki bazı ağaçların kalıntılar üzerinde yer alması ve tehlike oluşturması nedeniyle Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 27 Aralık 2024 tarihli ve 9402 sayılı kararıyla onaylanan çevre düzenleme projesi kapsamında, bahçede birbirine yakın dikilen ve büyümeleri engellenen, ömrünü tamamlamış ağaçların kesimine kontrollü şekilde başlanıldı. Ağaçların kesim işlerinin tamamlanmasının ardından mezarlar müze denetiminde kazı çalışmalarına başlanılacak.