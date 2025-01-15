Tokat'ta Tarihi Camide Restorasyon Kazıları Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Tokat'ta Tarihi Camide Restorasyon Kazıları Başladı

Tokat'taki Gülbahar Hatun Camii restorasyonunda türbe ve mezar kalıntıları bulundu, kazı yapılacak.

15.01.2025 23:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ta tarihi cami restorasyonunda mezarlara ulaşıldı

TOKAT - Tokat'taki Meydan Camii'nin restorasyon çalışmaları sırasında türbe ve mezar kalıntılarına rastlanıldı, Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararı ile bölgede kazı çalışması yapılması kararlaştırıldı.

Tokat'ta bulunan ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyeti ile koruması altında bulunan, Sultan II. Bayezid tarafından annesi Gülbahar Hatun adına 1485 yılında inşa edilen Gülbahar Hatun Cami restorasyonunda türbe ve mezar kalıntılarına rastlanıldı.

20 Aralık 2024'te yer teslimi yapılarak başlanan restorasyon çalışmalarında, caminin güneybatı kısmında türbe ve mezar kalıntılarına ulaşıldı. Bu alanda Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararı doğrultusunda ve müze denetiminde kazı çalışmaları başlatılması kararlaştırıldı. Bahçedeki bazı ağaçların kalıntılar üzerinde yer alması ve tehlike oluşturması nedeniyle Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 27 Aralık 2024 tarihli ve 9402 sayılı kararıyla onaylanan çevre düzenleme projesi kapsamında, bahçede birbirine yakın dikilen ve büyümeleri engellenen, ömrünü tamamlamış ağaçların kesimine kontrollü şekilde başlanıldı. Ağaçların kesim işlerinin tamamlanmasının ardından mezarlar müze denetiminde kazı çalışmalarına başlanılacak.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Kültür, Yaşam, Sivas, Tokat, Cami, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Tokat'ta Tarihi Camide Restorasyon Kazıları Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:57 Kadıköy’de deniz yüzeyinde ürküten görüntü Kadıköy'de deniz yüzeyinde ürküten görüntü
23:08 Erdoğan: Gazze’nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz Erdoğan: Gazze'nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz
22:39 Biden ’Ateşkes senin mi Trump’ın mı eseri’ sorusuna böyle yanıt verdi Biden 'Ateşkes senin mi Trump'ın mı eseri?' sorusuna böyle yanıt verdi
22:10 Hamas’ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı Hamas'ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı
20:00 19 Ocak’ta başlayacak İşte Gazze için ateşkes anlaşmasının detayları 19 Ocak'ta başlayacak! İşte Gazze için ateşkes anlaşmasının detayları
09:24 Halit Ergenç menajeri Ayşe Barım’ı savundu ’’Ahlaksız senaryolar’’ Halit Ergenç menajeri Ayşe Barım'ı savundu! ''Ahlaksız senaryolar''
09:18 “Sınıfta sigara içmeyin“ dedi, çıkışta bıçaklandı "Sınıfta sigara içmeyin" dedi, çıkışta bıçaklandı
09:14 Malatya’da tır kazası: 2 kişi hayatını kaybetti Malatya'da tır kazası: 2 kişi hayatını kaybetti
09:10 Süper Lig’e geri dönen Emre Belözoğlu ilk transferlerini Fenerbahçe’den yapıyor Süper Lig'e geri dönen Emre Belözoğlu ilk transferlerini Fenerbahçe'den yapıyor
08:49 Erdoğan’dan “Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı“ sorusuna çok net yanıt Erdoğan'dan "Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı?" sorusuna çok net yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2025 01:03:21. #1.13#
SON DAKİKA: Tokat'ta Tarihi Camide Restorasyon Kazıları Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.