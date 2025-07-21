Tokat Yazmacılığı İzmir'de Yeniden Canlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Kültür Sanat

Tokat Yazmacılığı İzmir'de Yeniden Canlanıyor

21.07.2025 11:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Emel Ardahanlı, Tokat'a özgü yazmacılığı İzmir'de yeni ustalar yetiştirerek hayata döndürüyor.

UNUTULMAYA yüz tutmuş el sanatları arasında yer alan Tokat yöresine özgü ahşap baskı tekniğiyle yapılan yazmacılık, İzmir'de Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı ünvanına sahip yazmacılık ve ahşap baskı ustası Emel Ardahanlı (68) tarafından yaygınlaştırılıyor. Ardahanlı, İzmir'de yeni ustalar yetiştirerek sanatın yeniden canlanmasına katkıda bulunuyor.

Unutulmaya yüz tutmuş el sanatları arasında yer alan Tokat yöresine özgü ahşap baskı tekniğiyle yapılan yazmacılık, İzmir'de Emel Ardahanlı tarafından yaygınlaştırılmaya çalışılıyor. Tokat gelini olan Ardahanlı, gençlik yıllarında eşinin memleketine yaptıkları ziyaretlerde ahşap baskı tekniğiyle yapılan Tokat yazmacılığıyla tanıştı. Ardahanlı, 1997 yılında çalıştığı bankadan emekli olduktan sonra Tokatlı ustası Atıf Arpacıoğlu'ndan yazmacılık sanatını öğrendi. Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı ünvanı sahibi olan yazmacılık ve ahşap baskı ustası Ardahanlı, İzmir'de yeni ustalar yetiştirerek sanatın yeniden canlanmasına katkıda bulunuyor.

'2000 YILINDAN BUGÜNE DEVAM ETTİRİYORUM'

Eşinin Tokatlı olmasının kendisini el baskı sanatına yönlendirdiğini aktaran Ardahanlı, Tokat'la bağımız hiç bitmedi. Aile büyüklerimiz orada yaşıyorlar. Her gittiğimizde kendimi yazmacılar hanında bulurdum. Baskının sesleri, boyanın kokusu beni çekerdi. Atıf Arpacıoğlu ustamı orada buldum. Tokat yazmacılığıyla 40-45 yıl önce tanıştım dedi. 25 yıldır el baskı sanatını yaptığını söyleyen Ardahanlı, Geçmişte kumaş boyama dersi veriyordum ama yetmemeye başlamıştı. Kumaşları toplayıp hafta sonu Tokat'a gidip baskısını yapıp, öğrencilerime boyatıyordum. Sonra ustama 'git, gel çok zor oluyor, sen bu işi bana öğret' dedim. 2000 yılından bugüne devam ettiriyorum diye konuştu.

'TOKAT YAZMACILIĞI GELENEKSEL YAPILMALI'

Tokat yazmacılığının geleneksel şekilde yapılması gerektiğini vurgulayan Ardahanlı, Günümüzde Tokat yazmacılığını kalıp ve kumaş boyası alıp, süngerle boyayı kalıba sürüp kumaşa basmak sanıyorlar. Her işin bir Çin malı var. Kalıplarımız ıhlamur ağacından el oymasıyla yapılıyor, makinadan çıkma değil. Boyalar da kök boya, kendimiz hazırlıyoruz. Ben her sene 3-4 sefer Tokat'a gidip ustamın atölyesinde boyaları hazırlarım, öğrencilerime de o boyaları veririm. Kumaş kök boyayı olduğu gibi emer, dokunduğunuzda boyanın katını hissetmezsiniz. Baskıya geçmeden ve sonrasında kumaşta yapılması gereken işlemler var. Onları da doğru yaparsanız o kumaş artık sizinle, hatta sizden sonra da yaşar. Yıkadıkça rengi parlar. Çakma dediğim kumaşın üstünde boya kat bırakır, zamanla da rengi solar dedi.

'AMACIM SANATI YENİDEN CANLANDIRMAKTI, BAŞARDIM'

Ahşap kalıp oyma ve baskının Osmanlı'dan gelen 700 yıllık bir sanat olduğunu aktaran Ardahanlı, Tokat'ta yazmacılar hanında bu işi yapan 12 usta var. Bu işe ilk başlarken amacım Tokat'ta kaybolmaya yüz tutacak bu sanatı yeniden canlandırmaktı, başardığıma da inanıyorum. Bu konuda hem Tokat Belediyesi hem Tokat Valiliği ve Kültür Müdürlüğü tarafından çalışmalarıma verilmiş bir teşekkür var, Tokat için kültür elçisi seçildim. İzmir'de eğitimlerime kasım ayında başlıyorum, mayıs ayında bitiriyorum. Mayıs ayında öğrencilerimi toplayıp işin ana vatanına Tokat'a götürüyorum. Orada ustalarla birkaç gün çalışıyoruz, çok keyifli bir kültür gezisi oluyor diye konuştu.

'USTALARDAN ALDIĞIM ELİ BAŞKA USTALARA VERİYORUM'

Tokat yazmacılığını öğrendiği Arpacıoğlu ailesinin dört kuşaktır yazmacılık yaptığını söyleyen Ardahanlı, Sebati usta Atıf, Ahmet ve Osman'ın babalarıydı. Arpacıoğlu yazma beni de dördüncü kuşak kabul etti ve tescillendirdi. Ben ustalardan el aldım. Bundan daha büyük onur ve gurur olmaz. Ben de ustalardan aldığım eli başka ustalara veriyorum, yaşatmaya çalışıyorum. Gençlerin bu işe önem vermesi, bir yerden tutup sahiplenmesi en büyük arzum. Ama ne olur işin gelenekselini yapalım, çakmasına yönelip işin kolayına kaçmayalım dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Kültür, Sanat, Yaşam, Miras, İzmir, Tokat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Tokat Yazmacılığı İzmir'de Yeniden Canlanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sıcaklıklar 12 derece artıyor, Bakan Yumaklı’dan ’’orman yangını’’ uyarısı Sıcaklıklar 12 derece artıyor, Bakan Yumaklı'dan ''orman yangını'' uyarısı
Eşi ve çocuklarının can verdiği yangına ilişkin tutuklanan itfaiye eri cezaevinde intihar etti Eşi ve çocuklarının can verdiği yangına ilişkin tutuklanan itfaiye eri cezaevinde intihar etti
Kocasını öldüren kadın ifadesinde nedenini anlattı Kocasını öldüren kadın ifadesinde nedenini anlattı
Altınlarla kaçan kayıp damattan haber var Altınlarla kaçan kayıp damattan haber var
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum: Referandumsuz yeni anayasa olmaz Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum: Referandumsuz yeni anayasa olmaz
İlayda’nın son görüntüleri ortaya çıktı İlayda'nın son görüntüleri ortaya çıktı
İsrail yardım için bekleyen sivilleri hedef aldı Gazeteci canlı yayında gözyaşlarına boğuldu İsrail yardım için bekleyen sivilleri hedef aldı! Gazeteci canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
Hande Yener’in plaj konseri tarzına yorum yağdı: Pazarcı gibi olmuş Hande Yener'in plaj konseri tarzına yorum yağdı: Pazarcı gibi olmuş
Ayrıldığı kişi tarafından öldürülen İlayda’nın son görüntüleri ortaya çıktı Ayrıldığı kişi tarafından öldürülen İlayda'nın son görüntüleri ortaya çıktı
Kriz çıktı Anlaşma yapıldı ama transfer olmuyor: Ben o takıma gitmem Kriz çıktı! Anlaşma yapıldı ama transfer olmuyor: Ben o takıma gitmem
Feci ölümün kamera kaydı Damper kapağı başına çarptı Feci ölümün kamera kaydı! Damper kapağı başına çarptı

11:16
Şile’de CHP’nin adayı Sacit Terzi belediye başkanvekili seçildi
Şile'de CHP'nin adayı Sacit Terzi belediye başkanvekili seçildi
10:50
Kılıçdaroğlu’nun ikiz kardeşi aidat kavgasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
Kılıçdaroğlu'nun ikiz kardeşi aidat kavgasında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
10:35
Gelecek Partisi’nde yaprak dökümü Bir milletvekili daha istifa etti
Gelecek Partisi'nde yaprak dökümü! Bir milletvekili daha istifa etti
08:56
Filenin Sultanları’na büyük ayıp
Filenin Sultanları'na büyük ayıp
08:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: 52 yıllık anlaşma bitiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: 52 yıllık anlaşma bitiyor
17:36
İrfan Can Kahveci’nin Beşiktaş’tan istediği ücret belli oldu
İrfan Can Kahveci'nin Beşiktaş'tan istediği ücret belli oldu
17:30
93 yaşındaki adam köy meydanında silahıyla dehşet saçtı: 1’i ağır 3 yaralı
93 yaşındaki adam köy meydanında silahıyla dehşet saçtı: 1'i ağır 3 yaralı
17:22
Kıbrıs Barış Harekatı’nda çekilen bazı fotoğraflar ilk kez yayımlandı
Kıbrıs Barış Harekatı'nda çekilen bazı fotoğraflar ilk kez yayımlandı
16:58
Galatasaray’dan 10 milyon euro istemişti Hakan Çalhanoğlu daha az paraya Fenerbahçe’yi seçti
Galatasaray'dan 10 milyon euro istemişti! Hakan Çalhanoğlu daha az paraya Fenerbahçe'yi seçti
16:49
“Ayağıma bastın“ tartışmasında yolcuya yumruk attı: Seni delik deşik ederim
"Ayağıma bastın" tartışmasında yolcuya yumruk attı: Seni delik deşik ederim
16:34
Kadınlar yönetimi devraldı, erkeklerin mahalleye girmesi 1 günlüğüne yasaklandı
Kadınlar yönetimi devraldı, erkeklerin mahalleye girmesi 1 günlüğüne yasaklandı
16:23
Fenerbahçe, Beşiktaş ve RAMS Başakşehir’in Avrupa’daki rakipleri belli oluyor
Fenerbahçe, Beşiktaş ve RAMS Başakşehir'in Avrupa'daki rakipleri belli oluyor
16:16
İtalyanlar duyurdu Morata’dan yeni takımına 4 yıllık imza
İtalyanlar duyurdu! Morata'dan yeni takımına 4 yıllık imza
16:13
İsrail Başbakanı Netanyahu zehirlendi
İsrail Başbakanı Netanyahu zehirlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2025 11:39:53. #7.13#
SON DAKİKA: Tokat Yazmacılığı İzmir'de Yeniden Canlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.