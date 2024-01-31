Tokatlı anneler, çocuklarının el becerileri için mutfakta eğlenerek öğreniyor

Tokatlı anneler, bu kez çocuklarının el becerileri için mutfağa girdi
Eğlenerek öğreniyorlar
TOKAT - Tokat Belediyesi Gülbahar Hatun Hanımlar Kültür ve Sanat Merkezi tarafından çocuklara mutfak etkinlikleriyle tatil keyfi sunuluyor.
Tokat Belediyesi tarafından 2015 yılında açılan Gülbahar Hatun Hanımlar Kültür ve Sanat Merkezi'nde "Büyük Maharetler Küçük Yaşlarda Kazanılır" projesi kapsamında, çocukların el becerilerini geliştirmek ve sosyal becerilerine katkıda bulunmak amacıyla "Geleneksel Türk mutfağı" kursu açıldı. Sabah ve öğle gruplarındaki toplam 40 kursiyer kadın ara tatili fırsata çevirerek çocuklarıyla kursa katıldı. Başarılı bir şekilde devam eden kurs, etkinlikleriyle dikkat çekiyor. Yarıyıl tatili boyunca, çocuklar ve anneleri bir araya gelerek mutfakta keyifli vakit geçiriyor. Yarıyıl tatili sürecinde çocukların istekleri doğrultusunda harekete geçildi. Gerekli izinler alındıktan sonra 2 hafta süren etkinlikte, çocuklar hem eğlenceli vakit geçirdi hem de el becerilerini geliştirdi. Tokat Belediyesi tarafından desteklenen projeyle, çocukların yaz ve yarıyıl tatillerini eğlenceli ve öğretici etkinliklerle değerlendirilerek, ailelerle birlikte keyifli anlar yaşamaları sağlandı.
"Büyük maharetler küçük yaşta başlar"
Projeyle çocukların akademik başarılarına ek olarak sosyal becerilerini geliştirmeyi hedeflediklerini belirten Gülbahar Hatun Hanımlar Kültür ve Sanat Merkezi Müdürü Arzu Arslan, "Büyük maharetler küçük yaşlarda kazanılır diye çocukların el becerileri gelişsin, akademik başarılarının yanı sıra sosyal becerilerine katkıda bulunalım diye bir proje geliştirdik. 9 yıldır projemiz devam ediyor. Kursiyerler tarafından ilgi de çok güzel. Hem yarıyıl hem de yaz tatillerinde devam ediyoruz. Şu an ki yarıyıl tatili kursumuz. Annelerle birlikte çocuklarımızı da aldık. Onların mutfakta yapabilecekleri becerilerine katkılar sağlamaya çalıştık. Hem mutfak hijyeni hem mutfak adabı hem yemek görgü kuralları ve kendi aralarındaki paylaşımlarını artırmak hem de anneleriyle hoş vakit geçirsinler, okulun dışında etkinlikleri olsun diye projemizi 9 yıldır devam ettiriyoruz. İlgi de çok güzel" dedi.
"Gerekli izinler alınarak 2 haftalık kurs düzenledik"
Geleneksel Türk Mutfağı Kurs Öğretmeni Hasibe Pehlivan ise, "15 tatil geldiğinde kursiyerlerimiz istekte bulundular. Çocuklarımız evde yalnız onları bırakamıyoruz. Çocuklarımı da etkinlik istiyorlar. Tokat'ta etkinlik alanı pek fazla ulunmuyor. Çocuklarımızı da getirebilir miyiz dediler. Arzu Müdürümüze ilettik. Gerekli izinler alındıktan sonra 2 hafta böyle bir etkinlik düzenledik" diye konuştu.
Katılımcı anne kursiyerler etkinlikten oldukça memnun olurken etkinlik sırasında çocukların, hijyen kuralları, el yıkama teknikleri gibi mutfak adabını öğrenmenin yanı sıra waffle, pizza, kumpir, kurabiye ve pasta gibi lezzetli tarifleri de öğreniyorlar.
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