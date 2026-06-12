Tonya\'da Geleneksel Hayat Boyu Öğrenme Şenliği

TRABZON'un Tonya ilçesinde düzenlenen 'Hayat Boyu Öğrenme Şenliği 'nde, kursiyerlerin el emeği göz nuru ürünleri sergilenirken; geçmiş yaşamı podyuma taşıyan geleneksel defile, unutulmaya yüz tutan Karadeniz kültürünü yeni kuşaklarla buluşturdu. Karadeniz kadınının lider ve evi yöneten rolünün hafızalarda tazelenmiş olduğu şenlikte, peştamallı yöresel kıyafetleriyle sahne alan kadınların nostaljik defilesi, izleyenleri zamanda yolculuğa çıkardı.

Tonya Halk Eğitim Merkezi'nde yıl boyunca kursiyerler tarafından yapılan el emeği ahşap ürünler, gümüş takı işlemeleri, dekoratif ve yöresel el sanatları ürünleri 'Hayat Boyu Öğrenme Şenliği' etkinlikleri kapsamında açılan sergiyle halka sunuldu. Yöreye özgü kıyafetleri giyen çocuklar ve kursiyerler kadınlar tarafından ilçenin köklü geçmiş yaşamını yansıtarak sunduğu defile, izleyenlerin beğenesini kazandı. Peştamalları, başörtüleri ve geleneksel kıyafetleriyle sahneye çıkan kadınlar ile çocuklar, ilçede yaşanan günlük hayatı da canlandırdı. Bahçe işlerinden değirmene mısır taşımaya, ot yükü taşımaktan eski tarım aletlerine kadar podyuma taşınan gelenekler, genç kuşakların yöresini tanımasına olanak sağladı. Karadeniz kadınının lider, birleştirici ve evi yöneten rolünün hafızalarda tazelenmiş olduğu etkinlik, renkli görüntülerin yanı sıra duygusal anlara da sahne oldu.

'KÜLTÜRÜMÜZÜ GELECEĞE TAŞIMAK ADINA ÖNEMLİ BİR MİSYON'

Tonya Halk Eğitim Müdürü Hacı Atmaca, Tonya'ya ait gelenekleri yaşatmak ve anımsamak adına etkinlikler yapıldığını ifade ederek, "Her yıl, 'Hayat Boyu Öğrenme Şenliği' düzenlenir. Hayat Boyu Öğrenme Şenliklerinde Halk Eğitim Merkezlerimiz en önemli kurumlardandır. Milli Eğitim Bakanlığımızın taşrada, mahallelerde ve her yerde birimi vardır. Çeşitli kurslar açıyoruz. Mesleki ve teknik kurslarımız oluyor. Bu yıl 80 kurs açtık. 1300'ün üzerinde kursiyerimiz var. Kursiyerlerimizin çoğu kadınlardan oluşmaktadır. Mesleki kurslarımızda da erkekler oluyor. Sanattan, spora, geçmişten bugüne bölgemizdeki tüm ürünlerimizi ve kültürümüzü geleceğe taşımak adına önemli bir misyonumuz vardır. Geçmişteki ürünlerimizi yaşatmak ve anımsamak adına defilemizi yaptık. Kurslarımızdan çıkan tüm ürünleri de halkımızın beğenisine sunduk. Analarımız, büyüklerimiz geçmişte zorlu şartlarda çok çileler çekmiş. Burada sadece canlandırarak görsel bir şölen oluşturduk ama analarımız daha ağır yükleri taşımıştır. Kadınlarımız, Tonya'da evin her şeyidir; lideridir, evi yönetenidir. Unutmamak, hep hatırlatmak istiyoruz. Beyaz yakalıklarımızdan, siyah önlüklerimize, tarım araçlarımızdan kıyafetlerimize kadar çekilen çileleri de yansıtarak defilemizi yaptık" dedi.

'ANNELERİMİZİN SIRTINDA YÜK TAŞIDIĞI GÜNLERİ CANLANDIRDIK'

Kursiyerlerden Emine Biber, geleneklerin yeni nesillere aktarılmasında canlandırma yapılmasının önemli olduğunu kaydederek, "Halk Eğitim Merkezi'mizde hazırladığımız el emeği göz nuru ürünlerimizi sergimizde sunduk. Emek harcayarak yapmış olduğumuz el işlerimizi halka sunduk, satışlarımız da yapıldı. Tonya'ya özgü yöresel kıyafetlerimizi, annelerimizin sırtına mısır alıp değirmene gittiği günleri hatırlattık. Çayır yüklerimizi, kazmalarımızı ve bahçe işlerimizi canlandırdık. Gençlerimizin unutulmaya yüz tutmuş olan geleneklerimizden haberi yok. Unutulmaması için böyle bir sergi yaptık" diye konuştu.

'KEŞKE ESKİ GÜNLER GERİ GELSE'

Kursiyerlerden Zehra Saki, gelenekleri canlandırmanın kendisini duygulandırdığını ifade ederek, "Bugün yaptığımız ürünler sergilendi. Eski kıyafetlerimiz, yöresel ürünlerimizle geçmişi canlandırdık. Annem hep beyaz giyerdi, peştamalı, beyaz başörtüsüyle kızı olarak bugün onu canlandırdım. Tonya halkı olarak yöremize ait olan eski gelenekleri hep hatırlatmak istiyoruz. Zaten bizler hiç unutmuyoruz. Keşke eski günlerimiz geri gelse. Küçükken annemizin sırtındaki yükün üstüne oturur yayladan aşağıya gelirdik. Kara ateşlerde büyüdük, çok duygusal bir gündü. Eskiler unutulmasın diye böyle bir etkinliğimiz oldu" ifadelerini kullandı.

'BUGÜN GEÇMİŞE DÖNDÜK'

Kursiyerlerden Bahar Bektaş, defile etkinliğiyle geçmiş günlere döndüğünü belirterek, "Bugün geçmişe dönüşü yaşatmaya çalıştık. Amacımız; eskilerimizi, ninelerimiz geleneklerini unutturmamak. Yöresel kıyafetlerimizi giyindik ve duygulandık, güzel de oldu. Defileyle birlikte çocuklarla beraber geçmişe döndük. Anılarımızı canlandırdık" diye konuştu.