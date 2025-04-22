Topkapı Kaleiçi Meydanı Projesi Tamamlanıyor

FATİH Belediyesi tarafından 2022 yılında yapılan Kentsel Tasarım Yarışması ile yeniden düzenlenmesi kararlaştırılan Topkapı Kaleiçi Meydanı projesinde sona gelindi. Proje, 44 bin metrekarelik yeşil ve açık alanıyla İstanbullulara sunulacak. Proje ve uygulama süreçlerinin yanı sıra tüm yarışma, proje ve uygulama süreçlerinin anlatılacağı belgesel çekimi çalışmaları da devam ediyor.

Projenin tamamlanması ile mevcut durumda bulunan Topkapı Parkı da yenilenerek bütünleşik olarak 44 bin metrekarelik büyüklüğünde açık ve yeşil alan üretilmiş olacak. Hazırlanan projelerin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ iş birliği çerçevesinde hayata geçirilmek üzere sahada uygulama çalışmaları devam ediyor. Bu yıl içerisinde bitmesi planlanan projenin 8 bin 500 metrekarelik alanda uygulama çalışmaları tamamlandı.

Günümüzde toplu taşıma (İETT) depolama alanı olarak kullanılan ve Bizans- Osmanlı dönemlerinde kente giriş alanı olarak önemli bir yere sahip olan Topkapı Kaleiçi'nin eski kullanımına ve meri plan fonksiyonlarına uygun şekilde meydan olarak kente kazandırılması amacıyla 'İstanbul Kara Surları Topkapı Kaleiçi Meydanı' Kentsel Tasarım Projesi olarak yarışma projesi kapsamında ele alındı ve tasarlandı.

Bölgenin tasarım potansiyeli değerlendirmek, tarihi kimliği ortaya çıkarmak, kamusal kullanım değeri arttırmak amacıyla 10 Ocak 2022'de Kentsel Tasarım Yarışması ilan edildi ve 6 Haziran 2022'de sonuçlandı. Meydan olarak tasarlanan proje alanının büyük kısmı UNESCO Dünya Miras Alanı Kara Surları Koruma Alanı içerisinde, İstanbul Kara Surlarının Topkapı olarak isimlendirilen kapısı önündeki alanda konumlanıyor.

Belediyeden yapılan bilgilendirmede proje alanının bulunduğu konum itibariyle İstanbul için kent belleği açısından son derece önemli olduğu bildirildi. Topkapı Kaleiçi Meydanı, Kara Surları çevresinin Topkapı Kapısı ile Yedikule Hisarı arasındaki yaklaşık 3,5 kilometrelik hattı boyunca üretilecek açık ve yeşil alan sisteminin bir parçasını ve başlangıç noktasını oluşturacağı öğrenildi.

Jüri tarafından birincilik ödülüne layık bulunan proje, Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu Kararı ile onaylandı. Projenin ilgili koruma kurulunca onaylanmasının ardından meydanın 2023 yılı boyunca yayalaştırma kararları, Sulukule ve Topkapı Caddelerinin tek yön ve trafik düzenleme kararları, İETT peron alanın taşınması kararı ve İETT otobüsleri için yeni durak alanının belirlenmesi için ulaşım projeleri ilgili kurumlarla entegrasyon içerisinde çalışılarak UTK ve UKOME kararları alındı.

Ulaşım kararlarının alınması ile eş zamanlı olarak Topkapı Kaleiçi Meydanı, Topkapı Caddesi ve Sulukule Caddesini içeren 37 bin metrekare alanın uygulama projeleri hazırlandı ve 2024 yılının başında tamamlandı.