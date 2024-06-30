Topkapı Sarayı'nın kapıları ilk kez gece ziyaretlerine açıldı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Topkapı Sarayı'nın kapıları ilk kez gece ziyaretlerine açıldı

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Topkapı Sarayı, tarihinde ilk kez gece turu ile ziyaretçilere kapılarını açtı. Her Cumartesi günü müze, saat 21.00-23.00 arasında vatandaşlar tarafından gezilebilecek. Topkapı Sarayı'nın dünyaca ünlü Hazine Sergisi içerisinde yer alan Kaşıkçı Elması, Topkapı Hançeri ve Altın Taht gibi şaheserler de görülebiliyor.

30.06.2024 00:44
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Topkapı Sarayı'nın kapıları ilk kez gece ziyaretlerine açıldı

İSTANBUL - Topkapı Sarayı, tarihinde ilk kez gece turu ile ziyaretçilere kapılarını açtı. Her Cumartesi günü müze, saat 21.00-23.00 arasında vatandaşlar tarafından gezilebilecek.

Milli Saraylar Başkanlığı'na bağlı Topkapı Sarayı, müze olarak faaliyet göstermeye başladığı 1924 yılından bu yana tarihinde ilk kez gece saatlerinde ziyarete açıldı. Her Cumartesi günü ziyaretçiler, 21.00 ile 23.00 saatleri arasında kabul edilirken, Topkapı Sarayı Müzesini gezmek isteyen vatandaşların biletleri gişeden temin ediliyor. Gece turlarının başlangıç ve bitiş noktası Bab-ı Hümayun olurken gezi kapsamında ikinci avluda yer alan Divan-ı Hümayun, Kubbealtı ve Saray Saatleri Galerisi görülebiliyor. Harem bölümünde de Karaağalar Mescidi, Karaağalar Taşlığı, Cariyeler Koridoru, Valide Sultan Dairesi, Hünkar Hamamı, III. Murat Has Odası, Gözdeler Dairesi ve Mabeyn Taşlığı, Altın Yol ile yeni sergi düzeniyle yakın zamanda ziyarete açılan Kuşhane Mutfağı gezilebiliyor. Gece ziyaretleri kapsamında Topkapı Sarayı'nın üçüncü avlusunda yer alan Arz Odası, Mukaddes Emanetler Dairesi ve Fatih Köşkü ile Hazine Sergisi de yeniden keşfedilebiliyor. Topkapı Sarayı'nın dünyaca ünlü Hazine Sergisi içerisinde yer alan Kaşıkçı Elması, Topkapı Hançeri ve Altın Taht gibi şaheserler de görülebiliyor. Gezi kapsamında ziyaretçiler, Havuzlu Teras'ta dolaşabiliyor, İftariye Kameriyesi'nden İstanbul'un tarihi siluetini seyre dalabiliyor ve Mecidiye Köşkü'nün terasından panoramik şehir manzarasının tadını çıkarabiliyor. Bilet ücretlerinin ise gece ziyaretlerinde bin TL olduğu öğrenildi.

Konu ile ilgili konuşan Topkapı Sarayı Daire Başkanı İlhan Kocaman, "Bugün Topkapı Sarayı'nda tarihi bir gün yaşıyoruz. Gün itibarıyla haftada bir gün, Cumartesi akşamları en azından şu yaz döneminde Topkapı Sarayı'nın gece hayatını buradaki gerek açık alanlarda gerek kapalı alanları, ziyaretçilerimizin gezmesini sağlamak amacıyla bir proje hazırladık. Bugün bir projemizi hayata geçiriyoruz. Topkapı Sarayı tarihinde ilk defa böyle bir proje gerçekleştiriyor, hedefimiz özellikle insanların gündüz gezdikleri bölümleri, birimleri, avluları gece nasılmış nasıl görünüyor özellikle harem olsun diğer bahçeler olsun galeriler olsun müzemizin tamamını gezmesini sağlamak amacıyla bugün itibari ile gece gezilerini başlatmış bulunuyoruz. Burası 400 yıllık bir payitaht olarak yaşanmış bir mekan. Burada gerek harem bölümü olsun gerekse selamlık bölümü olsun herkesin özellikle merak ettiği ve buradaki hayatın nasıl gündüz olduğu gibi gece de nasıl olduğu merak ediliyordu o merakı gidermek amacıyla hem ziyaretçilerimizin özellikle avlularımız olsun ve diğer bölümlerde harem de dahil olmakla üzere görmesini sağlamak amacıyla bu projeyi hayata geçirdik" şeklinde konuştu.

Uygulamanın gün ve saatlerini de açıklayan Kocaman, "Haftanın Cumartesi günleri akşam saat 21.00 ile 23.00 arasında iki saatlik bir süreçte sarayın bütün bölümlerini açık tutacağız ve gezilerini sağlayacağız. Bizim hedefimiz özellikle grup halinde gezdirebilmek çünkü sarayın içerisinde belli bölümlerinde güvenlik nedeni ile elektrik götürülmemiştir, o bölümlerde geziler bireysel zor olacağını düşündüğümüz için Bab-u Selam kapısında grup oluşturup gruplar halimde içeride gezdireceğiz" ifadelerini kullandı.

Müzeye ailesi ile gelen ziyaretçilerden Bora Tayfun Özmete, "İlk defa gelmiyoruz ama ilk gece ziyaretimiz. Daha önce de gelmiştik. Sosyal medyadan gece ziyaretlerine açılacağını öğrendik. İlk bileti biz aldık. Eşimle daha önce gelmiştik ama kızım ilk defa geliyor" dedi.

Müzeyi ziyaret eden İranlı turistler, "Biz ilk olarak mücevherleri görmek istedik. Hepsi inanılmaz görünüyor. Buranın atmosferi gerçekten nefes kesici. Burada manzara da çok güzel. İstanbul'u böyle görmemiştim. Bu bizim müzeye ilk ziyaretimiz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Topkapı Sarayı'nın kapıları ilk kez gece ziyaretlerine açıldı - Son Dakika

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