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Toros Kurbağası Fotoğraf Sergisi Niğde'de Açılıyor - Son Dakika
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Toros Kurbağası Fotoğraf Sergisi Niğde'de Açılıyor

Dünyada sadece Niğde'nin Ulukışla ilçesi sınırlarındaki Bolkar Dağları'nda Karagöl, Çiniligöl ve Eğrigöl'de yaşayan, 'sessiz kurbağa' olarak da bilinen Toros kurbağasının su altında çekilen fotoğrafları sergilenecek.

Toros Kurbağası Fotoğraf Sergisi Niğde\'de Açılıyor
12.12.2023 - 16:26,  Güncelleme: 16:28
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Dünyada sadece Niğde'nin Ulukışla ilçesi sınırlarındaki Bolkar Dağları'nda Karagöl, Çiniligöl ve Eğrigöl'de yaşayan, "sessiz kurbağa" olarak da bilinen Toros kurbağasının su altında çekilen fotoğrafları sergilenecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, özel teknikle su altından çekilen 54 fotoğrafın yer aldığı sergi, yarın Niğde Belediyesi ve Niğde Valiliğinin sponsorluğunda Niğde Belediyesi Sanat Galerisi'nde açılacak.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İletişim Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi ve Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu fotoğraf sanatçısı Baybars Sağlamtimur'un çektiği fotoğraflar, 11 gün ziyaret edilebilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Sağlamtimür'a teşekkür ederek, "Dünyada sadece Bolkar Dağları'ndaki göllerde yaşayan Toros kurbağaları, Niğde'nin uluslararası alanda tanıtımına katkı sağlayacak." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Toros Kurbağası Fotoğraf Sergisi Niğde'de Açılıyor - Son Dakika
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