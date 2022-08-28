- Toroslar'da zafer coşkusu Kıraç konseri ile başladı

MERSİN - Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesince, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümü çerçevesinde düzenlenen konserde sahne alan ünlü sanatçısı Kıraç, Mersinlilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Akbelen Mahallesi'ndeki Koray Aydın Stadyumu'da gerçekleştirilen konserde sanatçı Kıraç sevilen şarkılarını Mersinliler için söylerken, alanı dolduran vatandaşlar da telefonlarının ışıklarını yakarak şarkılara eşlik etti. Türk Rock Müziğinin sevilen sanatçısı Kıraç, birbirinden güzel şarkılarıyla alandaki kalabalığı coştururken, katılanlara unutulmaz bir gece yaşattı.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, sahne performansıyla unutulmaz bir konsere imza atan sanatçı Kıraç'a günün anısına Orhun Kitabelerinin minyatür örneği ile teşekkür plaketi ve çiçek takdim etti. Elinde Türk bayraklarıyla alanı dolduran binlerce Mersinli ise Başkan Yılmaz ve sanatçı Kıraç ile birlikte İzmir Marşını hep bir ağızdan söyledi.

"Ağustos ayı zaferler ayı"

30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayan Yılmaz, gençlerin gücüyle cumhuriyeti ilelebet yaşatacaklarını söyledi. "Ağustos ayı, zaferler ayıdır" diyen Yılmaz, "26 Ağustos'ta Anadolu'yu bize vatan yapan Malazgirt Zaferini, 30 Ağustos'ta cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı Büyük Taarruzu kazandık. Bundan yaklaşık 100 yıl önce 1918 yılından itibaren İngilizler, Fransızlar, İtalyanlar ve Yunanlılar arkalarında Amerikan desteği ile Anadolu'yu, vatanımızı işgale başladılar. Bizim gibi her yaştan insanlar, farklı mezhepte, farklı siyasi görüşte olsalar da vatan savunması için Kuvayi Milliye'yi kurdular. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde birleştiler, düşmanı kovdular ve Cumhuriyeti kurdular. O gün vatan savunması yapan dedelerimizdi" dedi.

"Bugün yine aynı şey olsa yine aynı fedakarlıkla vatan savunması yapar mıyız" diyerek alandaki tüm gençlere ve vatandaşlara seslenen Yılmaz, tüm katılımcıların "Evet" cevabı karşısında mutlu olduklarını kaydederek; "O zamanın Kuvayi Milliyecilerin torunları sizlersiniz, bizleriz. Başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatan savunmasında kan veren, can veren, alın teri akıtan tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle, minnetle anıyoruz. Birliğimiz ve beraberliğimiz var oldukça bu vatan hiçbir zaman esir olmayacaktır. Bayrağımız ilelebet dalgalanacaktır. Bütün dünyaya buradan haykıralım. Yaşasın Kuvayi Milliye ruhu, yaşasın cumhuriyet" şeklinde konuştu.