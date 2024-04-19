Tortum Ekşi Pestili coğrafi işaretli ürün oldu - Son Dakika
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Kültür Sanat

Tortum Ekşi Pestili coğrafi işaretli ürün oldu

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Erzurum'un Tortum ilçesine ait kızılcıklardan üretilen Tortum Ekşi Pestili, TÜRKPATENT tarafından coğrafi işaretli ürün olarak tescillendi. Şeker ve renklendirici içermeyen pestil, sadece su ve kızılcık kullanılarak doğal yöntemlerle üretiliyor.

19.04.2024 10:02  Güncelleme: 10:10
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Tortum Ekşi Pestili artık coğrafi işaretli

ERZURUM - Ülkemizde coğrafi işaretli ürün çeşitliliğinde Gaziantep ve Konya'dan sonra en çok ürüne sahip olan Erzurum'da Tortum Ekşi Pestili'de TÜRKPATENT tarafından tescillendi.

Tortum Belediyesi tarafından 2022 yılında mahreç işareti almak için TÜRKPANET kurumuna başvurusu yapılan Tortum Ekşi Pestili, Erzurum'un 55'inci coğrafi işaretli ürünü oldu. Erzurum'un Tortum İlçesine ait kızılcıklar özenle seçilerek marmelat haline getiriliyor. Daha sonra bu marmelat pestil şeklinde serilerek kurutuluyor ve ekşi kızılcık pestili elde ediliyor. Geleneksel üretim şekli bozulmadan üretilen ve tamamen doğal yöntemlerle hazırlanıyor. Tortum Ekşi Pestili'nde şeker ve renklendirici bulunmuyor.

Sadece su ve kızılcık kullanılıyor

Tortum Ekşi Pestili; doğal olarak yetişen kızılcık meyvesi ve içme suyu kullanılarak Tortum ilçesinde üretiliyor. Tadı ekşi, rengi parlak kırmızı olan Tortum Ekşi Pestili endüstriyel ve geleneksel olmak üzere iki şekilde üretiliyor. Tortum Ekşi Pestilinin üretiminde, genel pestil üretimlerinden farklı olarak, nişasta, un, şeker, fındık veya ceviz kullanılmıyor. Şeker ilavesi yapılmadığı için de kızılcık meyvesinin verdiği ekşi tada sahip olup coğrafi sınırda "ekşi pestili" olarak adlandırılıyor. Tortum Ekşi Pestilinin geçmişi eskiye dayanıyor. Tortum ilçesinin mutfak kültüründe önemli bir yere sahip ve ilave bileşen içermeyen, sadece kızılcık meyvesi kullanılarak üretilmesi coğrafi sınıra özgü olmasını sağlıyor. Bu sebeplerle coğrafi sınır ile ün bağı bulunuyor.

Tortum Ekşi Pestili coğrafi işaretli ürün oldu
Kaynak: İHA

Erzurum, Tortum, Kültür Sanat, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Tortum Ekşi Pestili coğrafi işaretli ürün oldu - Son Dakika

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