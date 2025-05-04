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Kültür Sanat

Tortum Şelalesi UNESCO Adayı

Tortum Şelalesi UNESCO Adayı

Erzurum'daki Tortum Şelalesi, coşkun akışıyla doğaseverleri cezbetmeye devam ediyor.

04.05.2025 14:17
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UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne aday gösterilen Erzurum'daki Tortum Şelalesi, karların erimesi ve ilkbaharda etkili olan sağanak nedeniyle coşkun akıyor.

Uluslararası Sakin Kentler Birliğince Türkiye'nin 11. Sakin Kenti seçilen ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne aday gösterilen Uzundere ilçesindeki şelalenin çehresi, Valilik koordinesinde Büyükşehir ile Uzundere Belediyesi, Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu işbirliğinde gerçekleştirilen projeyle değişti.

Böylece özellikle hafta sonu bölgeye gelen yerli ve yabancı turist sayısında artış gözlenen şelale, son günlerde eriyen karlar ve etkili olan yağışlar nedeniyle coşkun akmaya devam ediyor.

Şelalenin coşkun akması nedeniyle alt kısımlardaki alan, ziyaretçilere kapatıldı.

Eşsiz doğa olayına şahitlik yapmak isteyen doğaseverler, suyun döküldüğü yerde oluşan gökkuşağı manzarası eşliğinde fotoğraf çektiriyor.

Erzurum- Artvin kara yolunun 110'uncu kilometresindeki Uzundere ilçesi sınırlarında bulunan şelale, 21 metre genişliğinde, 48 metre yükseklikten akıyor.

Bölgede bulunan bir dağda 18'inci yüzyılda yaşanan heyelan sonucu oluşan Tortum Şelalesi, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne aday gösterilen Türkiye'nin en büyük şelalesi olma özelliğini taşıyor.

Her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlayan şelale, havaların ısınmaya başladığı bugünlerde doğal güzelliği ve coşkun akan suyuyla misafirlerini bekliyor.

Kaynak: AA

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