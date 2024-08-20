Trabzon Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'na Gönüllü Oyuncular Aranıyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'na Gönüllü Oyuncular Aranıyor

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, yeni sezon için gönüllü oyuncuları seçmek için başvuruları kabul ediyor. Seçmelere katılmak isteyenlerin 25 Ağustos'a kadar başvuru yapmaları gerekmektedir. Seçmelerde adaylardan komedi veya dram türünde tirat hazırlamaları, şiir okumaları, doğaçlama performans sergilemeleri ve çeşitli temrinlere katılmaları istenecektir. Başarılı olan oyuncular, hızlandırılmış drama eğitimi aldıktan sonra toplam üç oyunda sahne alma fırsatı elde edeceklerdir.

20.08.2024 15:17
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Trabzon Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'na yeni sezon için gönüllü oyuncular seçilecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 2024-2025 tiyatro sezonunda sahne almak isteyenler 25 Ağustos'a kadar seçmelere başvuru yapabilecek.

Seçmelerde adaylardan, komedi veya dram türünde tirat hazırlamaları, şiir okumaları, doğaçlama performans sergilemeleri ve çeşitli temrinlere katılmaları istenecek.

Başarılı oyuncular, hızlandırılmış drama eğitiminin ardından biri çocuk oyunu olmak üzere toplam üç oyunda sahne alma fırsatı yakalayacak.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Trabzon Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'na Gönüllü Oyuncular Aranıyor - Son Dakika
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