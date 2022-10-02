Şarkıcı Sefo, Trabzon'da "Gençlik Şöleni"ne katıldı - Son Dakika
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Şarkıcı Sefo, Trabzon'da "Gençlik Şöleni"ne katıldı

02.10.2022 22:50

Trabzon Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen "Gençlik Şöleni" kapsamında şarkıcı Sefo sahneye çıktı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen "Gençlik Şöleni" kapsamında şarkıcı Sefo sahneye çıktı.

Millet Bahçesi'nde düzenlenen konsere katılmak isteyen sanatseverler, etkinlikten saatler önce alana geldi.

Konser öncesinde Tefo ve Seko şarkılarını seslendirirken, DJ'ler de performanslarını sergiledi.

Konserde Sefo, sevilen şarkılarını Trabzonlular için söyledi.

Babasının Trabzonlu olduğunu belirten Sefo, hemşehrileriyle bir arada olmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Müzikseverler, sanatçının seslendirdiği şarkılara eşlik ederek eğlenceli anlar yaşadı.

Konser sırasında çıkan rüzgar nedeniyle sahnede hasar meydana gelince şarkıcı Sefo, şarkılarına bir süre ara verdi.

Daha sonra tekrar sahneye çıkan Sefo, şarkılarına devam etti. Ancak rüzgarın şiddetlenmesiyle konseri yarıda bırakmak zorunda kalan Sefo, hava şartlarından dolayı teknik arızaların meydana geldiğini belirterek konsere son verdi.

Konser sonunda teknik ekibin malzemelerini toparlarken zor anlar yaşadığı görüldü.

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Kaynak: AA

Trabzon, gençlik, Sefo, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Şarkıcı Sefo, Trabzon'da 'Gençlik Şöleni'ne katıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şarkıcı Sefo, Trabzon'da "Gençlik Şöleni"ne katıldı - Son Dakika
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