Daha sonra tekrar sahneye çıkan Sefo, şarkılarına devam etti. Ancak rüzgarın şiddetlenmesiyle konseri yarıda bırakmak zorunda kalan Sefo, hava şartlarından dolayı teknik arızaların meydana geldiğini belirterek konsere son verdi.

Babasının Trabzonlu olduğunu belirten Sefo, hemşehrileriyle bir arada olmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Kültür Sanat › Şarkıcı Sefo, Trabzon'da 'Gençlik Şöleni'ne katıldı - Son Dakika

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