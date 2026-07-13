Trabzon'da turistlere 7 dilde danışmanlık hizmeti veriliyor - Son Dakika
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Trabzon'da turistlere 7 dilde danışmanlık hizmeti veriliyor

13.07.2026 14:24
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Trabzon Büyükşehir Belediyesi, şehre gelen yerli ve yabancı turistlere 7 farklı dilde danışmanlık hizmeti sunmaya başladı. İngilizce, Rusça, Arapça gibi dillerde hizmet verilen ofiste, turistlere ücretsiz broşür ve rehberlik de sağlanıyor.

Trabzon'da şehre gelen yerli ve yabancı ziyaretçilere daha etkin hizmet sunmak amacıyla 7 farklı dilde danışmanlık hizmeti sunuluyor.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin Meydan Parkı'ndaki tarihi hizmet binasında bulunan ve daha önce Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Turizm Danışma Ofisi (Tourist Information), Trabzon Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Turizm Şube Müdürlüğü'ne bağlandı. Turizm Zabıta Ofisi'nde görev yapan 13 zabıta personeliyle birlikte toplam 15 personelin hizmet verdiği birim, her gün onlarca yerli ve yabancı turiste rehberlik ve danışmanlık hizmeti sunuyor. Ofiste görev yapan personel, ziyaretçilere İngilizce, Rusça, Gürcüce, Sırpça, Ermenice, Arapça ve Almanca olmak üzere toplam 7 farklı dilde destek sağlıyor.

Turizm Danışma Ofisi yetkilileri, bu sezon özellikle Rus, Gürcü ve Arap turistlerin yoğun bir şekilde danışmanlık hizmeti aldığını belirterek, turistlerin ana dillerinde hizmet almaktan oldukça memnun kaldığını dile getirdi. İngilizce, Rusça, Gürcüce, Arapça ve Türkçe broşür, katalog, dergi, kroki, harita ve turizm tanıtım kitapçığının ücretsiz olarak turistlere ve ziyaretçilere dağıtıldığı birim, iki vardiya sistemiyle haftanın her günü sabah saat 08.00'den gece 24.00'a kadar hizmet veriyor. Birimde görevli personel Trabzon'un tarihi, kültürel ve turistik değerlerinin yanı sıra gastronomisiyle ilgili de turistleri bilgilendiriyor. - TRABZON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Trabzon'da turistlere 7 dilde danışmanlık hizmeti veriliyor - Son Dakika

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