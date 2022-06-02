Çevre Haftası dolayısıyla sahilde temizlik yapıldı - Son Dakika
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Çevre Haftası dolayısıyla sahilde temizlik yapıldı

02.06.2022 12:58

Trabzon'da, 1-7 Haziran Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla sahilde çevre temizliği yapıldı.

Trabzon'da, 1-7 Haziran Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla sahilde çevre temizliği yapıldı.

Trabzon Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü personeli ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte Ortahisar ilçesinde bulunan 100. Yıl Balıkçı Barınakları civarındaki sahilde çevre temizliği gerçekleştirildi.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Bülent Sağır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında sahilde bir farkındalık oluşturmak amacıyla kamu kurum ve kuruluşları ile öğrencilerle birlikte kıyıdaki mevcut atıkları topladıklarını söyledi.

Toplumun çevreye karşı bilinçlendirilmesine katkı sağlamayı amaçladıklarını aktaran Sağır, "Özellikle öğrencilerimizle birlikte bu bilinçlendirmenin topluma daha yararlı olacağı düşüncesindeyiz. Çevre bildiğimiz gibi herkesin ortak sorumluluğuyla ancak korunup devam ettirilmesi mümkündür. Bu noktada bakanlığımızın da çalışmalarıyla Türkiye genelinde özellikle katı atıklar ve atık suların arıtılması yönünde önemli çalışmalara imza atılmıştır. Çalışmalarımız yoğun biçimde devam etmektedir. Herkesten bu çalışmalara katkı verilmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan "Sıfır atık" projesini dünyada en önemli çevre projelerinden birisi olarak değerlendiren Sağır, "Bu yönde tüm ülkede önemli çalışmalar gerçekleştirmekteyiz. Bu çalışmalarımız artan motivasyon ve katılımla birlikte devam etmektedir. Herkesi çevre konusunda işbirliği yapmaya, duyarlı ve bilinçlendirme çalışmalarına katkı vermeye davet ediyoruz." şeklinde konuştu.

Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Köksal Hamzaoğlu da Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü personeliyle birlikte bir farkındalık oluşturabilmek adına sahilde çevre temizliği yaptıklarını söyledi.

Hamzaoğlu, tahmin ettiklerinden fazla atıkla karşılaştıklarının altını çizerek, "Bunları toplayarak çevreye örnek olmak istiyoruz. Bir taraftan insan sağlığını korumakla ilgili çok ciddi mücadeleler verirken çevreyle insanın bir bütün olduğunu, bu anlamda insan sağlığının çevre sağlığı olmaksızın olamayacağını biliyoruz. İnşallah toplumumuza örnek olur. En başta çevreyi kullanırken temiz bir şekilde diğer insanların kullanımına terk etmemiz gerektiği mesajını vermek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Çevre Haftası dolayısıyla sahilde temizlik yapıldı
Çevre Haftası dolayısıyla sahilde temizlik yapıldı
Çevre Haftası dolayısıyla sahilde temizlik yapıldı
Çevre Haftası dolayısıyla sahilde temizlik yapıldı

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Kaynak: AA

Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Çevre Haftası dolayısıyla sahilde temizlik yapıldı - Son Dakika


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