Trabzon'da denizde kaybolan genci arama çalışmalarının 2'nci gününde de sonuç alınamadı

Trabzon'un Of ilçesinde, dün denizde kaybolan genci arama çalışmalarına yarın devam edilecek.

İlçeye bağlı Kıyıcık Mahallesi sahilinde girdiği denizde akıntıya kapılarak kaybolan 19 yaşındaki İsmail Mete'nin bulunması için çalışmalara sabah saatlerinde yeniden başlandı.

AFAD koordinasyonundaki arama çalışmalarına Türk Kızılay, emniyet, jandarma, sahil güvenlik, su altı arama kurtarma ekipleri ile çok sayıda kurum ve sivil toplum kuruluşundan görevliler eşlik ediyor.

Yaklaşık 110 kişinin katıldığı çalışmalarda kıyı kenar araması ile dalgıçlar tarafından su altı taraması yapıldı.

Hava şartları elverdiği sürece helikopter ve dron desteği de sağlanan ekipler, dalgalı suyun içinde yoğun çaba sarf etti. UMKE ekipleri ve ambulans da bölgede hazır bekletildi.

Suda kaybolan İsmail Mete'nin babası Remzi ve annesi Havva Mete ile yakınları da arama çalışmalarını yakından takip etti. Aile yakınlarının Of Belediyesince olay yerinde kurulan çadırdaki bekleyişleri sürüyor.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu da Of Kaymakamı Hayrettin Çiçek ile olay yerine gelerek incelemede bulundu.

AFAD Trabzon Müdürü Ömer Kıratlı ve diğer ilgililerden bilgi alan Ustaoğlu, daha sonra ailenin bulunduğu çadırı ziyaret etti.

Aileyle görüşen Ustaoğlu, dün denizin çok kötü olduğunu belirterek, "Ben de arkadaşlara 'Muhakkak anons edin, uyarın.' dedim. Maalesef dün böyle acı bir olay oldu. Tekrar başınız sağ olsun. Allah rahmet eylesin." dedi.

Arama çalışmalarına, havanın kararması nedeniyle ara verildi.

Öte yandan aynı yerde boğulma tehlikesi geçiren ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'nde tedavi altına alınan Hakkı Korkut'un taburcu edildiği öğrenildi.

Of ilçesinde dün girdikleri denizde boğulma tehlikesi geçiren Hasan Mete (10) ve Hakkı Korkut (17) kurtarılmış, İsmail Mete (19) akıntıya kapılarak kaybolmuştu.