Trabzon Kültür Yolu Festivali kapsamında "Destanların Dansı" adlı etkinlik sanatseverlerin beğenisine sunuldu.
Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamındaki festival kapsamında dans ekibi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi Hasan Saka Salonu'nda seyirciyle buluştu.
Sanat yönetmenliğini Serhat Turak'ın üstlendiği Türk destanlarının dans, gösteri ve görsel şovlarla anlatıldığı "Destanların Dansı" seyirciden tam not aldı.
Nuh Tufanı'ndan Dede Korkut'a, Orta Asya'dan Çanakkale Zaferi'ne, Dört Element'ten Nevruz'a, Sarı Gelin'den Tomris'e, Sultan Alparslan'dan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e kadar tarihin en görkemli destanları ve kahramanları sahneye taşındı.
Gösteride dans grubu, geleneksel kostümleriyle renkli koreografiler sergiledi.
Son Dakika › Kültür Sanat › Trabzon'da Destanların Dansı - Son Dakika
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