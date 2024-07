Trabzon'da engelli oğlunu otobüs durağına getiren baba

Kültür Sanat

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde Hacı Bayram Doğan, bedensel ve zihinsel engelli oğlunu araçları seyredebilmesi için yaz kış demeden her gün otobüs durağına getiriyor.

Yenicuma Mahallesi'nde 15 yıldır ikamet eden Doğan, çalıştığı kamu kurumundan 4 yıl önce emekli edildi.

Zamanının tamamını oğluna ayıran Doğan, hareketli nesneleri izlemekten mutlu olan 30 yaşındaki Cengizhan'ı her gün öğle saatlerinde tekerlekli sandalyesiyle evinden 300 metre uzaklıktaki kavşakta bulunan otobüs durağına getiriyor.

İki çocuk babası 66 yaşındaki Doğan, durakta yaklaşık 3 saat oturarak oğlunun araçları izlemesini bekliyor.

"Oğlum her gün arabaları seyretmeden eve gitmez"

Hacı Bayram Doğan, AA muhabirine, doğuştan engelli oğlu Cengizhan'ın 4-5 yaşlarında televizyon ve çamaşır makinesi gibi hareketli eşyalara ilgisini fark ettiğini söyledi.

Cengizhan'ın saatlerce çalışan çamaşır makinesini izlediğini belirten Doğan, "Televizyonda araba ve at yarışları gibi şeylere ilgisi çok fazlaydı, böyle de devam etti. Daha sonra buraya geldik ve arabaları seyretmeye başladı." dedi.

Doğan, oğlunun her gün arabaları seyretmeden eve gitmediğini ifade ederek, "Yağmur çamur, kar kış demez her gün buraya gelmesi lazım. Her gün yoldan geçen arabaları izliyor yoksa evde huzursuzluk yaratıyor. Köprünün altında veya burada duruyoruz. Köprünün altı biraz fazla estiği için buraya yapılan otobüs durağına geliyoruz." diye konuştu.

Yeni yol düzenlemesi yapılmadan önce de aynı bölgede araçları izlediklerini anlatan Doğan, "Daha önceden balıkçı vardı, orada duruyorduk. Babayız, evlat, mecbur yapacağız. Ben olmazsam bazen annesi getiriyor. Haftada bir gün annesi getiriyorsa 6 gün ben getiriyorum. Uğraşıyoruz çocuğumuzla. Saat 12.00'de geliyoruz 15.00'te gidiyoruz." ifadelerini kullandı.

Çocukluğunda geçirdiği kaza sonucu sağ kolunda engeli bulunan Doğan, "Ben emekli olmadan önce annesi ve kardeşi getiriyordu. Kardeşi evlenince biz getiriyoruz. Mahallede herkes tanır bizi, hasta olduğu zaman getirmiyoruz, soran arkadaşlarımız oluyor. Birkaç gün sonra geldiğimizde, 'O gün niye gelmediniz?' diye soruyorlar." dedi.

Doğan, evden çıkmadıkları zaman oğlunun huzursuzlandığını, evladının mutsuz olmasını istemediği için de her gün aynı şekilde durağa gelerek araçları izlemeyi sürdürdüklerini sözlerine ekledi.