Trabzon'da Fotoğraf Sergisi Açıldı - Son Dakika
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Trabzon'da Fotoğraf Sergisi Açıldı

08.07.2026 20:19
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Varol Uzlu'nun 'Yaşamın Sırtındaki Fotoğraflar' sergisi, sağlık alanında moral kaynağı olacak.

Trabzon'da, fotoğraf sanatçısı Varol Uzlu'nun "Yaşamın Sırtındaki Fotoğraflar" adlı sergisi açıldı.

Sağlık İl Müdürlüğü Destek Hizmetleri biriminin katkılarıyla Fatih Devlet Hastanesi bahçesinde organize edilen sergide, Karadeniz temalı 70 fotoğraf yer aldı.

Sergi açılışında konuşan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Yüksel Gülay, fotoğrafların ruhu olduğunu dile getirerek emeklerinden dolayı Uzlu'yu tebrik etti.

İl Sağlık Müdürü Mehmet Topsakal da Uzlu'nun doğduğu hastaneye vefa göstergesi olarak fotoğrafları hediye ettiğini söyledi.

Fotoğrafların hastanenin çeşitli noktalarına asılacağını kaydeden Topsakal, bazı fotoğrafların da satışı yapılarak ihtiyaç sahibi hastalar yararına kullanılmasını planladıklarını belirtti.

Varol Uzlu ise daha önce de birçok sergi açtığını dile getirerek, "İnsanları anılarını hatırlayabilecekleri kadrajların içerisine sokalım dedik. Burada şifa bulmak isteyen insanlar fotoğrafları görerek en azından bir nebze olsun moral bulsunlar istedik." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Trabzon'da Fotoğraf Sergisi Açıldı - Son Dakika

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