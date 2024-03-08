Trabzon'da Kadınlar Guinness Rekoru İçin Horon Oynadı - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Trabzon'da Kadınlar Guinness Rekoru İçin Horon Oynadı

Trabzon'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen 'Kadınlarla El Ele Horonu Dik Oyna' etkinliğinde, horon halkası oluşturularak Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na girmek için prova yapıldı. Etkinliğe 2 bin 161 kadının katılımı hedefleniyor.

08.03.2024 18:42  Güncelleme: 18:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na girmek için horon halkası oluşturdular

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde "Kadınlarla El Ele Horonu Dik Oyna" etkinliğinde Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na girmek için horon halkası oluşturdular.

TRABZON - Trabzon'da "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla "Kadınlarla El Ele Horonu Dik Oyna" etkinliğinde onlarca kadın bir araya gelerek Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na girmek için öncesinde horon halkası oluşturdu. Ganita mevkiinde düzenlenen etkinliğe 200 üzerinde katılım olurken bir yıl sonra yapılması planlanan ve Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na geçmenin amaçlandığı etkinliğe, 2 bin 161 kadın katılarak horon halkası oluşturması hedefleniyor.

Trabzon Ticaret Sanayi Odası Trabzon AB Merkezi tarafından TOBB Trabzon İl Kadın Girişimciler Kurulu ile birlikte gerçekleştirilen "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" etkinliği çerçevesinde "Kadınlarla El Ele Horonu Dik Oyna" etkinliğinde aralarında erkeklerin de bulunduğu onlarca kişi horon halkası oluşturarak Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na girmenin hedeflendiği bir prova yaptı.

Noter temsilcilerinin de hazır bulunduğu etkinlikte horon öncesi katılımcıların sırtlarına numaralar yapıştırılırken oluşturulan kayıtlar Guinness yetkililerine ulaştırılacak.

Yapılan etkinlikle Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na geçmeyi hedeflediklerini kaydeden TOBB Trabzon İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Ahsen Aydın, "Horon bizim ortak paydamız, kadın erkek horonu el ele oynayalım dedik. Bununla Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na geçmeyi hedefledik. Bununla ilgili gerekli başvurumuzu yaptık. Buradaki kayıtları sayıları hazır bulunan noter temsilcileri bize tescilli bir şekilde verecekler ve biz de bunu Guinness'e ulaştıracağız. Önümüzdeki sene bize ekip gönderecekler, dolayısıyla rekorlar kitabına kaydımızı yaptırmış olacağız. Hedefimiz 2 bin 161 kişi" dedi.

Kaynak: İHA

Trabzon, Dünya, Kadın, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Trabzon'da Kadınlar Guinness Rekoru İçin Horon Oynadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Çorum'da Dünya Kadınlar Günü etkinliği: Doğa yürüyüşü ve meditasyon
    19:57 Çorum'da Dünya Kadınlar Günü etkinliği: Doğa yürüyüşü ve meditasyon

    Çorum'un Boğazkale ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla doğa yürüyüşü ve meditasyon etkinliği düzenlendi. Çorum Belediyesi, Boğazkale Kaymakamlığı ve Çorum Doğa Kulübünce desteklenen etkinlikte kadınlar, Kayalıboğaz Kanyonu'nda doğa yürüyüşü yaparak meditasyon yaptı. Ayrıca dans gösterisi düzenlendi. Organizatör Nilüfer Mavideniz, etkinlikte doğa ile iç içi bir gün geçirdiklerini belirtti.


18:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu yönetimiyle yan yana anılmak bile başlı başına utanılacak bir ayıptır Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu yönetimiyle yan yana anılmak bile başlı başına utanılacak bir ayıptır
18:11 Mardin’de Adliye Önünde Silahlı ve Bıçaklı Kavga: 2’si Ağır 10 Yaralı Mardin'de Adliye Önünde Silahlı ve Bıçaklı Kavga: 2'si Ağır 10 Yaralı
17:08 Mahkeme başkanı, futbolculara sordu: Bankaya neden Fatih Terim ile gittiniz Mahkeme başkanı, futbolculara sordu: Bankaya neden Fatih Terim ile gittiniz?
17:05 Duruşmaya damga vuran diyalog Seçil Erzan’dan yengesine: Doğruyu söyle Duruşmaya damga vuran diyalog! Seçil Erzan'dan yengesine: Doğruyu söyle
16:00 ABD’nin Gazze’ye havadan bıraktığı yardım kutularının paraşütleri açılmadı: 5 kişi yaşamını yitirdi ABD'nin Gazze'ye havadan bıraktığı yardım kutularının paraşütleri açılmadı: 5 kişi yaşamını yitirdi
18:52 Canlı anlatım Mücadele tempolu başladı Canlı anlatım! Mücadele tempolu başladı
18:30 Gaziantep FK, Selçuk İnan ile 1.5 yıllık anlaşma sağladı Gaziantep FK, Selçuk İnan ile 1.5 yıllık anlaşma sağladı
16:03 Erdoğan: Bir kesimin aile kavramına alerjisi var, seçim öncesi de kadınları korkutmaya başladılar Erdoğan: Bir kesimin aile kavramına alerjisi var, seçim öncesi de kadınları korkutmaya başladılar
15:18 Hindistan’da sınavda kopya skandalı Hindistan'da sınavda kopya skandalı
15:16 Kılıçdaroğlu Burcu Köksal iddiasına çok kızdı: Alçak bir iftira Kılıçdaroğlu Burcu Köksal iddiasına çok kızdı: Alçak bir iftira
15:13 Arda Turan’ın kardeşi tanık olarak ifade verdi: Seçil’e ne kadar para teslim ettiğimi bilmiyorum Arda Turan'ın kardeşi tanık olarak ifade verdi: Seçil'e ne kadar para teslim ettiğimi bilmiyorum
15:03 TEM’de 5 kişilik ailenin son görüntüleri ortaya çıktı TEM'de 5 kişilik ailenin son görüntüleri ortaya çıktı
15:02 Eda Erdem heykelini yere göğe sığdıramazken sosyal medyada alay konusu oldu Eda Erdem heykelini yere göğe sığdıramazken sosyal medyada alay konusu oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2024 20:09:02. #1.12#
SON DAKİKA: Trabzon'da Kadınlar Guinness Rekoru İçin Horon Oynadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement