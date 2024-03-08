Trabzon'da Kadınlar Guinness Rekoru İçin Horon Oynadı

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Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na girmek için horon halkası oluşturdular

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde "Kadınlarla El Ele Horonu Dik Oyna" etkinliğinde Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na girmek için horon halkası oluşturdular.

TRABZON - Trabzon'da "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla "Kadınlarla El Ele Horonu Dik Oyna" etkinliğinde onlarca kadın bir araya gelerek Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na girmek için öncesinde horon halkası oluşturdu. Ganita mevkiinde düzenlenen etkinliğe 200 üzerinde katılım olurken bir yıl sonra yapılması planlanan ve Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na geçmenin amaçlandığı etkinliğe, 2 bin 161 kadın katılarak horon halkası oluşturması hedefleniyor.

Trabzon Ticaret Sanayi Odası Trabzon AB Merkezi tarafından TOBB Trabzon İl Kadın Girişimciler Kurulu ile birlikte gerçekleştirilen "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" etkinliği çerçevesinde "Kadınlarla El Ele Horonu Dik Oyna" etkinliğinde aralarında erkeklerin de bulunduğu onlarca kişi horon halkası oluşturarak Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na girmenin hedeflendiği bir prova yaptı.

Noter temsilcilerinin de hazır bulunduğu etkinlikte horon öncesi katılımcıların sırtlarına numaralar yapıştırılırken oluşturulan kayıtlar Guinness yetkililerine ulaştırılacak.

Yapılan etkinlikle Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na geçmeyi hedeflediklerini kaydeden TOBB Trabzon İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Ahsen Aydın, "Horon bizim ortak paydamız, kadın erkek horonu el ele oynayalım dedik. Bununla Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na geçmeyi hedefledik. Bununla ilgili gerekli başvurumuzu yaptık. Buradaki kayıtları sayıları hazır bulunan noter temsilcileri bize tescilli bir şekilde verecekler ve biz de bunu Guinness'e ulaştıracağız. Önümüzdeki sene bize ekip gönderecekler, dolayısıyla rekorlar kitabına kaydımızı yaptırmış olacağız. Hedefimiz 2 bin 161 kişi" dedi.