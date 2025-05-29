Trabzon'da çeşitli kültür sanat etkinlikleri gerçekleştirilecek.
Büyükşehir Belediyesince kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde yarın "Koleksiyoncu" adlı tiyatro oyunu, 31 Mayıs'ta ise "Çizmeli Kedi" adlı çocuk oyunu Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.
Ressam Abit Güner'in vefatının birinci yılı dolayısıyla hazırlanan "Renklerin İzinde Bir Ömür" adlı resim sergisi, bugün Trabzon Güzel Sanatlar Galerisi'nde törenle açılacak.
Trabzon Olgunlaşma Enstitüsünce hazırlanan "Yadigar Sergisi" ise 2 Haziran Pazartesi sanatseverlerle buluşacak.
Son Dakika › Kültür Sanat › Trabzon'da Kültür Sanat Etkinlikleri - Son Dakika
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