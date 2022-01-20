Okul müdürü, sahiplendiği "Pars" ile köpek korkusunu yendi - Son Dakika

Trabzon'da Cudibey Ortaokulu Müdürü Olcay Bulut'un okul için sahiplendiği köpek, hem kendisinin hem de bazı öğretmenlerin korkusunu yenmesini sağladı.

Olcay Bulut, Ortahisar Belediyesi öncülüğünde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Hayvanları Koruma Derneği iş birliğiyle yürütülen "Ortahisar Sevgi Aşısı" projesine destek amacıyla yavru köpek sahiplendi.

"Pars" adı verilen köpek için okul bahçesinin bir bölümü demir çitle çevrildi.

Kısa sürede okulun maskotu haline gelen Pars, hafta içi her sabah kapıda öğrencileri bekliyor.

Öğrencilerin ayrılmaz bir parçası haline gelen Pars, müdür Bulut ile okul koridorlarında geziyor, asansöre biniyor.

"Pars okulda büyüdü"

Olcay Bulut, AA muhabirine, çocukluğunda yaşadığı bir olay sonucu kendisinde köpeklere karşı korku oluştuğunu ancak Pars'ı sahiplendikten sonra bu korkusunu zamanla yenmeyi başardığını söyledi.

Pars'ı uzaktan eğitim döneminde sahiplendiğini belirten Bulut, "Pars'ı 2020 yılında bebekken aldık, bakımını burada personelim ve öğretmen arkadaşlarımla üstlendik. Pars şu anda 14 aylık, okulda bizimle ve öğrencilerimizle büyüdü." dedi.

Bulut, Pars'ın ilk başta çok fazla öğrenciyi garipsediğini ancak zamanla alıştığını anlatarak, öğrencilerin de onu çok sevdiğini ifade etti.

"Öğrencilerin okula mutlu giriş yapmalarını sağlıyor"

Okulda Pars için bir alan yaptıklarını aktaran Bulut, şunları kaydetti:

"Orada özgürce dolaşıyor. Kapısını açtığımızda Pars kantine gider, küçük bir tadımlık olarak sucuğunu, salamını alır, okul bahçesinde koşturur, bizimle bütün okulu gezer, öğretmenler odasına gider, okulu beraberce gezeriz, bütün koridorları dolaşırız, peşimizden gelir. Sonra okulun bahçesine ineriz, biraz oynarız, benim odama gelir, koltuğuma geçer otururum. Pars gelir, ikili koltuğu sahiplenir, burada oturur, ben oturduğum müddetçe o da bu koltukta oturur. Misafir geldiği zaman yer verir, kalkar."

Bulut, en çok sevdiği şeyin Pars ile okulun kapısında öğrencileri beklemek olduğunu dile getirerek, Pars'ı çocuklara hayvan sevgisi aşılamak için sahiplendiğini aktardı.

Bazı öğrencilerin ve öğretmenlerin yanı sıra kendisinin de Pars sayesinde köpek korkusunu yendiğini belirten Bulut, "Öğrencilerin sabah 'Günaydın.' demeleri ve Pars'ı sevmeleri, okula mutlu giriş yapmalarını sağlıyor. Mutlu olan çocuk da arkadaşına ve öğretmenine pozitif enerji veriyor. Ben de korkumu onun sayesinde yendim. Pars artık okulun vazgeçilmezi oldu." diye konuştu.

Bulut, insanlara bakabilecekleri hayvanları sahiplenmeleri önerisinde bulunarak, "İnsanlar bakamayacaklarsa kesinlikle sahiplenmesinler, çünkü bu onlara çok büyük zarar veriyor." ifadesini kullandı.

Pars'ın "Ayşe teyzesi" oldu

Sosyal bilgiler öğretmeni Ayşe Öztürk ise hayatı boyunca köpeklerden korktuğunu belirterek, "Bugüne kadar hiçbir köpeğin başını okşamamıştım ama Pars'ın başını okşuyorum, 'Onun Ayşe teyzesiyim.' diyebilirim. Müdür bey de öyle diyor zaten. Pars sayesinde köpek korkumu yendiğime inanıyorum." şeklinde konuştu.

Pars'ı çok sevdiklerini dile getiren Öztürk, Pars'ın okuldaki varlığının öğrenciler için de iyi olduğunu anlattı.

Öztürk, Pars'ın öğrenciler arasında mutlu olduğunu aktardı.

Edebiyat öğretmeni Sultan Okur ise köpeklerden çocukluğundan beri korktuğunu, Pars ile korkusunu yendiğini söyledi.

Köpek yetiştirmenin çok güzel bir duygu olduğunu vurgulayan Okur, "Sokak köpeklerinin de birçoğuna yaklaşıp yiyecek verebiliyorum. Pars bunda çok büyük bir etken oldu." dedi.