Trabzon Devlet Tiyatrosu "Krem Karamel" oyununu sahnelemeye başladı - Son Dakika

Trabzon Devlet Tiyatrosu (TDT), 2022 yılına "Krem Karamel" oyunuyla başladı.

TDT'den yapılan açıklamaya göre, Zeynep Kaçar'ın yazdığı, Funda Mete'nin yönettiği oyunun yönetmen yardımcılığını TDT Müdürü Elvan Saliha Karahasan yapıyor.

Sinem Ersu'nun rol aldığı oyunun prömiyeri, Haluk Ongan Sahnesi'nde 5 Ocak Çarşamba akşamı yapıldı. Tek perdelik oyun, izleyiciden beğeni aldı.

Evli bir kadının mutfağı ve kendi iç dünyası arasındaki yolculuğunun bazen güldürerek bazen de düşündürerek anlatıldığı, bir insanın isterse her şeyi tek başına başarabileceğinin vurgulandığı oyun, ocak ayı boyunca izleyicisiyle buluşacak.