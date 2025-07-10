Trabzon Festivali\'nde Geleneksel Çalgılar Tanıtıldı

Trabzon Kültür Yolu Festivali'nin 6'ncı gününde "Geleneksel Nefir" ve "Geleneksel Çimon" çalgı atölyeleri düzenlendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında organize edilen Trabzon Kültür Yolu Festivali çeşitli etkinliklerle sürüyor.

Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, geleneksel çalgılar nefir ve çimon tanıtıldı, katılımcılara yapım aşamaları anlatıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı çimon yapım sanatçısı Emrah Kaya, AA muhabirine, geleneksel çalgıların vatandaşların ilgisini çektiğini söyledi.

Çimonun Karadeniz kültüründeki yerine işaret eden Kaya, şu değerlendirmede bulundu:

"Çimon, tulumdan önce Trabzon'un Rize'ye yakın taraflarında geçmişte çalınmış bir çalgı. Gövdesi kamış, uç kısmı da sığır boynuzundan yapılıyor. Bu çalgı 5 delikli, bazen üzerine 6'ncı delik de delinebiliyor. Türk müziğinde rast makamının seslerini verebiliyor. Tulum gibi icra edilebilir."

Kaya, nefirin ise yabani keçi veya boğa boynuzundan yapılabildiği belirterek, "Bu geleneksel çalgı, aynı zamanda ağaç kabuğunun sarılması suretiyle uzun boru şeklinde de yapılabiliyor. Boru şekilde yapıldıktan sonra ucuna ağaçtan çıkarılan zıpçık denilen bir parça takılıyor. Sipsi yardımıyla da bu çalgı icra ediliyor." dedi.