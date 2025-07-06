Trabzon Kültür Yolu Festivali Devam Ediyor

Trabzon Kültür Yolu Festivali, ikinci gününde çeşitli etkinliklerle sürüyor.

Festival kapsamında Trabzon Güzel Sanatlar Galerisi'nde Filistinli ressam Sliman Mansour'un Filistin temalı "Ben Yıkılmayacağım" sergisi, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Filistin'in tarihsel belleğini, direniş kültürünü ve kolektif kimliğini sanat aracılığıyla yeniden yorumlayan Mansour, sergisinde 1970'lerden bu yana işgal altındaki bir coğrafyada sanatın hem bir direnç biçimi hem de ulusal kimliğin taşıyıcısı olabileceğini tuvaline yansıtıyor.

Trabzon Şehir Müzesi'nde de 12 hattatın oluşturduğu "Selam" temalı ayetlerin geleneksel ve modern üslupla yorumlandığı "Selam Ayetleri" sergisi yer alıyor.

Sanatseverler, sergileri Trabzon Kültür Yolu Festivali boyunca ziyaret edebilecek.