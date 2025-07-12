Trabzon Kültür Yolu Festivali'nde Fatma Turgut Konser Verdi

Trabzon Kültür Yolu Festivali kapsamında Fatma Turgut sahne aldı.

Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamındaki Trabzon Kültür Yolu Festivali'nde, Fuar Merkezi'nde verilen konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Turgut, sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte seslendirdi.

Festival kapsamında ayrıca Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde "Büyük Aile Biz Güçlü Bir Aileyiz" konulu söyleşi, Haluk Ongan Sahnesi'nde "Mana İkliminden Damlalar" dinletisi ile Hüseyin Avni Aker Millet Bahçesi'nde çocuklar için oyunlar ve yarışmalar düzenlendi, tiyatro oyunu sahnelendi.

Festival, yarın konser, söyleşi, sergi gibi çeşitli etkinliklerle sona erecek.