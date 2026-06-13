Trabzon Kültür Yolu Festivali\'nde Kazaziye Atölyesi

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Trabzon Kültür Yolu Festivali'nin sekizinci gününde coğrafi işaretli el sanatı kazaziyenin atölye çalışması yapıldı.

Trabzon Müzesi'ndeki etkinlikte, katılımcılara Trabzon'un yöresel el sanatı kazaziye tanıtıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı kazaziye sanatçısı Emine Adanur, AA muhabirine, 5 bin yıllık geçmişe sahip kazaziye sanatının Orta Asya'dan Anadolu'ya miras kaldığını söyledi.

Atölye çalışmasına yönelik yoğun ilgi olduğunu belirten Adanur, kursiyerleri arasında Amerikalı bir turistin de yer aldığını dile getirdi.

Adanur, kursiyerlerde anı kalması için aşk düğümü isimli kolye ucu çalışması yaptıklarını ve keyifli bir gün geçirdikleri kaydetti.

Etkinlikler kapsamında bu akşam Trabzon Devlet Tiyatrosunca "İnsancıklar" adlı tiyatro oyunu Haluk Ongan Sahnesi'nde sahnelenecek. Ayrıca şarkıcı Bayhan, Papara Park otopark alanında sevenleriyle buluşacak.