Trabzon Mutfak Kültürü Yeni Kitapla Yaşatılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Trabzon Mutfak Kültürü Yeni Kitapla Yaşatılıyor

Trabzon Mutfak Kültürü Yeni Kitapla Yaşatılıyor

Doç. Dr. Mehmet Akif Şen, 'Gelenekten Geleceğe Trabzon Mutfağı' adlı iki ciltlik kitabı yayınladı.

21.12.2024 14:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzonlu akademisyen Doç. Dr. Mehmet Akif Şen, iki yılı aşkın süren çalışmanın ardından "Gelenekten Geleceğe Trabzon Mutfağı" adlı iki ciltlik kitap yayımladı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şen, AA muhabirine, Ocak 2022'den beri Trabzon'un 18 ilçesinde 437 kişiyle görüşerek 148 yemek tarifi topladığını söyledi.

Şen, Trabzon Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla yayımlanan 680 sayfadan oluşan iki ciltlik kitapta, Trabzon mutfağı ve gastronomisinin unutulmuş lezzetlerine ait tarifler bulunduğunu anlattı.

Kentin gastronomi turizminde kalkınması noktasında kitabın etkili olacağına inandığını dile getiren Şen, "Trabzon'da coğrafi işaret alması gereken çok fazla ürün var. Bunları kitabımızı temel alarak yapmak ve arttırmak lazım. Coğrafi işaretler, yöre halkının ekonomik kalkınması açısından çok önemli. Özellikle gastronomik ürünlerde bunu hedefliyoruz. Bu kitap ele alınarak Trabzon özelinde gastronomi rotaları oluşturulabilir." dedi.

Şen, kitabın ilk olarak Eylül 2024'de 2 bin adet basıldığını ifade ederek, "Kitabımız, İspanya merkezli dünyanın gastronomi alanındaki oscarları olarak adlandırılan 'Gourmand World Cookbook Awards' ödüllerinde gıda turizmi alanında 5 ülkeden biri olarak finale kaldı. Yarışmanın final sonuçları, Haziran 2025'te Portekiz'de açıklanacak. Umarım Trabzon mutfağıyla alakalı şehrimize bir de ödül kazandırmış olacağız." diye konuştu.

Mehmet Akif Şen, kitabın yayımlanmasında desteklerini esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'e teşekkür etti.

Kitapta, Akçaabat ilçesine bağlı Darıca Mahallesi'nde ikamet eden 69 yaşındaki Fedai Turhan'ın da tarifi bulunuyor.

Turhan, kitabın yazılma sürecinde kendisiyle de görüşüldüğünü belirterek, "Mehmet Akif Şen hocamız buraya çok geldi, gitti. Hatta başka ilçelere de birlikte gittik. Pilaki ekmeği, sac pidesi, sarma yaptık, yedik. Ne mutlu bize bir şeyler öğretebildiysek insanlara çok mutlu oldum." dedi.

Turhan, odun ateşinde yöresel bir pide çeşidi olan lames da pişirdi.

Şen'in "Gelenekten Geleceğe Trabzon Mutfağı" adlı eserinin birinci cildi Trabzon Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınlarından "Kültürel Değerler", ikinci cildi ise "Geleneksel Lezzetler" başlığında yayımlandı.

Trabzon'un tarihi ve coğrafi özellikleri ile tarımsal üretim ve toplayıcılığa ilişkin bilgilerin yer aldığı birinci ciltte, ekipman, gıda muhafaza yöntemleri, geleneksel ürünler, pide ve ekmek tarifleri, özel günlere ait yiyecek kültürünün yanı sıra gelenek ve görenekler anlatılıyor.

İkinci ciltte ise çorba, pilav, hamur işleri, tatlı ve tatlı içecekler ve ana yemek ile yabani ot ve mantarlardan hazırlanan yemek çeşitlerinin tarifi bulunuyor.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Gastronomi, Edebiyat, trabzon, Kültür, Tarım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Trabzon Mutfak Kültürü Yeni Kitapla Yaşatılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:16 Erdoğan muhalefeti, Yaprak Dökümü dizisinin meşhur repliğiyle eleştirdi Erdoğan muhalefeti, Yaprak Dökümü dizisinin meşhur repliğiyle eleştirdi
19:08 İsyan ettiren görüntü: SMA’lı kızı için topladığı paraları gece kulübünde harcadı İsyan ettiren görüntü: SMA'lı kızı için topladığı paraları gece kulübünde harcadı
18:28 Suriye’nin yeni Halep Valisi’nin dikkat çeken “Türkiye“ detayı Suriye'nin yeni Halep Valisi'nin dikkat çeken "Türkiye" detayı
18:22 TSK benzetmesiyle tepki çeken Özlem Gürses’ten savcıya ’Dedemin dedesi şehit’ savunması TSK benzetmesiyle tepki çeken Özlem Gürses'ten savcıya 'Dedemin dedesi şehit' savunması
17:52 Bakan Fidan’dan Trump’ın Erdoğan sözlerine dikkat çeken yorum Bakan Fidan'dan Trump'ın Erdoğan sözlerine dikkat çeken yorum
22:35 Almanya’da Noel pazarına saldırı 2 kişi öldü, 60’tan fazla yaralı var Almanya'da Noel pazarına saldırı! 2 kişi öldü, 60'tan fazla yaralı var
22:32 Fenerbahçe’den eşi benzeri görülmemiş istatistik Fenerbahçe'den eşi benzeri görülmemiş istatistik
22:00 Fenerbahçe, Eyüpspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı Fenerbahçe, Eyüpspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı
21:53 MHP’li Yıldırım’dan yurt dışına giden gençlere tepki: Giden gider MHP'li Yıldırım'dan yurt dışına giden gençlere tepki: Giden gider
21:47 Merkez Bankası’ndan KKM’de sadeleştirme adımı Merkez Bankası'ndan KKM'de sadeleştirme adımı
21:46 Hamas’tan canlı bomba saldırısı: İsrail sessizliğini koruyor Hamas'tan canlı bomba saldırısı: İsrail sessizliğini koruyor
21:11 ABD Dışişleri Bakanlığı: HTŞ Lideri Colani için konulan para ödülü kaldırıldı ABD Dışişleri Bakanlığı: HTŞ Lideri Colani için konulan para ödülü kaldırıldı
21:06 Arda Turan atıldı: Fenerbahçe golü attı, ortalık karıştı Arda Turan atıldı: Fenerbahçe golü attı, ortalık karıştı
20:47 ABD Heyeti Şam’da HTŞ ile Görüştü ABD Heyeti Şam'da HTŞ ile Görüştü
20:45 Sözleri tartışma yaratan Ahmet Davutoğlu’ndan açıklama: Sözlerim bağlamından kopartıldı Sözleri tartışma yaratan Ahmet Davutoğlu'ndan açıklama: Sözlerim bağlamından kopartıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2024 19:54:54. #1.13#
SON DAKİKA: Trabzon Mutfak Kültürü Yeni Kitapla Yaşatılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.