Trafik kazasında kardeşini kaybeden engelli sanatçı, filografiyle şehit ailelerine destek oluyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Trafik kazasında kardeşini kaybeden engelli sanatçı, filografiyle şehit ailelerine destek oluyor

Trafik kazasında kardeşini kaybeden engelli sanatçı, filografiyle şehit ailelerine destek oluyor

Erzurum'da geçirdiği trafik kazasında kardeşini kaybeden, kendisi de ağır yaralanan ve koltuk değneğiyle yürüyebilen Cahit Cano, tedavi sürecinde başladığı filografi sanatıyla yaptığı ürünlerin satışından elde ettiği gelirin yarısını şehit ailelerine bağışlıyor.

10.06.2024 11:44
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Erzurum'da geçirdiği trafik kazasında kardeşini kaybeden, kendisi de ağır yaralanan ve koltuk değneğiyle yürüyebilen Cahit Cano, tedavi sürecinde başladığı filografi sanatıyla yaptığı ürünlerin satışından elde ettiği gelirin yarısını şehit ailelerine bağışlıyor.

Erzurum'da 28 Kasım 2018'de havaalanı yolunda meydana gelen trafik kazasında bir kardeşi vefat eden, kendisi ile diğer kardeşi de yaralanan Cahit Cano, uzun süre tedavi gördü.

Hastanedeki tedavi sonrası bacağına platin yerleştirilen, 4 ay sırt üstü yatan ve daha sonra da tekerlekli sandalye ile dışarı çıkan Cano, koltuk değneğiyle yürümeye başladı.

Engeli nedeniyle rahatça dışarı çıkamadığı için evinde filografi sanatı ile uğraşan Cano için bu sanat geçim kaynağı haline geldi.

Türk bayrağı, futbol kulübü logoları ve portre gibi çeşitli çalışmalar yapan Cano, bu ürünleri hem sergiledi hem de sosyal medya hesapları üzerinden satarak para kazanmaya başladı.

Daha sonra Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Erzurum Şubesi'nde kendisine tahsis edilen atölyesine 3 ay önce taşınan Cano, tasarladığı ürünlerin satışının yarısını vakfa bağışlayarak şehit ailelerine de katkı sağlıyor.

İzlediği video ile filografiyle tanıştı

Cahit Cano, AA muhabirine, geçirdikleri kaza sonrası bir süre tekerlekli sandalye kullandığını, sonra da iki değnekle yürümeye çalıştığını söyledi.

Kazada 1 kardeşinin vefat ettiğini, psikolojisinin bozulduğunu anlatan Cano, "Yaşama tutunmak için hat çalışmaları ve resimler yapmaya başladım. Filografi sanatını bir videoda gördüm. Malzemesini aldım ve başladım." dedi.

Filografinin kendisine çok iyi geldiğini ifade eden Cano, "Kafamızı sanata verdiğimiz için hayata tutunduk. Sanat olmasa belki psikiyatrik ilaçlara mahkum olacaktım. Sanatımız bizi düzeltti, herkese tavsiye ederim." diye konuştu.

Kazadan önce hep ağır işlerde çalıştığını dile getiren Cano, şöyle devam etti:

"Kazadan önce gördüğüm çiviler sadece çivi, teller sadece tel olarak görünüyordu. Bundan bir sanat çıkardık. Çiviler ve çekicim benim hayatım oldu. Bu çivileri tek tek çakıp tellerle tek tek örgü yapıyoruz. Çiviler ve tellerin insana bu kadar güzel eserler bıraktığını öğrendim. Bu filografi çalışması, çivi-tel aşkı bizi hayata tutundurdu."

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Erzurum Şubesinde çalışmalarına devam ettiğini söyleyen Cano, "Yapmış olduğum ürünlerin satışından elde ettiğimiz gelirin yarısı şehit aileleri adına vakfa bağışlanıyor. Gurur duyuyorum. Şehit ailelerine bir katkımız olacak. Dernek başkanımız Rıza Demir'e teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Erzurum, trafik, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Trafik kazasında kardeşini kaybeden engelli sanatçı, filografiyle şehit ailelerine destek oluyor - Son Dakika


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