Trakya'da "Karadenizliler Yayla Şenlikleri" - Son Dakika
Üye Girişi

Trakya'da "Karadenizliler Yayla Şenlikleri"

27.06.2022 00:30

Trakya'da "Karadenizliler Yayla Şenlikleri" Tekirdağ'da düzenlenen Karadenizliler Yayla Şenlikleri renkli görüntülere sahne oldu.

Trakya'da "Karadenizliler Yayla Şenlikleri"

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da düzenlenen Karadenizliler Yayla Şenlikleri renkli görüntülere sahne oldu.

Tekirdağ Karadeniz İlleri Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ve Süleymanpaşa Belediyesi tarafından bu yıl 18'incisi düzenlenen Yayla Şenlikleri renkli görüntülere sahne oldu. Tekirdağ'ın merkez ilçe Süleymanpaşa'ya bağlı Karadeniz Mahallesi'nde düzenlenen şenliklere Türkiye'nin farklı illerinden çok sayıda Karadenizli vatandaşın yanı sıra Tekirdağlılar da yayla şenliklerine yoğun ilgi gösterdi. Karadeniz yöresine ait şarkılarının söylendiği şenlik Trakya'da Karadeniz havası yaşatırken, şenliğe katılan vatandaşlar kemençe ve davul eşliğinde horon oynadı. Pandemi sebebiyle bir ara verilen şenlikte Karadenizliler illerine ait ürünler ve yiyecekleri de satışa sundu.

Şenliğe katılan vatandaşlardan Ferdi Ofluoğlu, "18'inci yayla şenliklerimiz düzenleniyor. Pandemideki aradan sonra bu sene geçen yıllara nazaran daha coşkulu, daha güzel, daha verimli bir yayla şenliği geçiriyoruz. Şenliklerimiz sadece bize özgü değil, herkese hitap ediyor. 19'uncu yayla şenliklerinin daha coşkulu, daha güzel geçmesi için şimdiden hazırlıklarımızı başlatacağız" dedi.

YORUMLAR
500
Kaynak: İHA

Trakya Bölgesi, Süleymanpaşa, Karadeniz, Tekirdağ, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Trakya'da 'Karadenizliler Yayla Şenlikleri' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:52 Berke Özer'den şaşırtan hamle! Anderlecht'e imza atıyor
21:51 Bakan Özer, açıkladı: Meslek liselerine fabrika kurulacak, 81 ilde ucuza ekmek satılacak
21:26 Taksim'de Onur Yürüyüşü öncesi polis müdahalesi! Onlarca kişi gözaltında
21:17 Milli karateci Eray Şamdan, Cezayir'de altın madalyanın sahibi oldu!
20:46 Galatasaray, Okan Buruk'tan sonra paraya para demiyor! İşte 3 günde kombinelerden kulübün kasasına giren miktar
20:20 Meteoroloji uyardı, AFAD alarm verdi! İşte "kırmızı kod" verilen 6 il
20:19 Acun Ilıcalı'dan Rıdvan Dilmen sürprizi! İşte beraber program yapacağı diğer isimler
19:21 96. Gazi Koşusu'nda korkutan anlar! Hipodroma giren kedi zerine koşan atları görünce yapacağını şaşırdı
19:19 23 yıl sonra bir ilk yaşandı! Dişi taylar Gazi Koşusu'na damga vurdu!
18:05 İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç'ten hükümete asgari ücret çağrısı: Temmuz ayındaki zammı birlikte karşılayalım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2022 00:48:32. #1.11#
SON DAKİKA: Trakya'da "Karadenizliler Yayla Şenlikleri" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement