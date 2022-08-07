Pamukkale yaz sıcaklarında da turistlerin gözdesi - Son Dakika
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Pamukkale yaz sıcaklarında da turistlerin gözdesi

07.08.2022 11:11
Pamukkale yaz sıcaklarında da turistlerin gözdesi

Travertenleri ve ören yeriyle dünyaca ünlü Denizli'deki "beyaz cennet" Pamukkale, hava sıcaklığının 40 santigrat dereceleri görmesine rağmen yerli ve yabancı ziyaretçiler tarafından tercih ediliyor.

Travertenleri ve ören yeriyle dünyaca ünlü Denizli'deki "beyaz cennet" Pamukkale, hava sıcaklığının 40 santigrat dereceleri görmesine rağmen yerli ve yabancı ziyaretçiler tarafından tercih ediliyor.

Türkiye'nin gözde turizm destinasyonları arasında yer alan Pamukkale, yaz sezonunda da misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.

Kültürel ve doğal güzellikleriyle ün salan bölgeye dünyanın dört bir tarafından gelen ziyaretçiler, buradaki güzellikleri görmenin tadını çıkartıyor.

Özellikle sıcak havalara rağmen ören yerine gelen tatilciler, eşsiz manzarada doyasıya geziyor.

Akşama doğru güneşin batışını travertenlerden seyretmek isteyenler de bölgeye akın ediyor.

"Gece müzeciliği de başlarsa hedeflerimizi daha yukarıya çekeriz"

Denizli Turistik Otel ve İşletmeciler Derneği Başkanı Gazi Murat Şen, AA muhabirine, geçen yıl ilk 7 ayda 470 bin ziyaretçiyi ağırladıklarını ve bu sayının bu yıl 934 bine ulaştığını söyledi.

Misafirlerin en çok yaz sezonunda Pamukkale'yi gezdiğini belirten Şen, şöyle dedi:

"Temmuz, ağustos ve eylül aylarında Pamukkale çok sıcak oluyor. 40 dereceleri gölgede görüyoruz. Buna rağmen insanlar burayı görmeye geliyor???????. Gece buranın ambiyansı çok daha farklı oluyor. Antik şehirler aydınlatıldığı zaman ziyaretçi sayıları çok artıyor. Gece müzeciliği de başlarsa biz hedeflerimizi daha yukarıya çekeriz. Hem ülke hem de şehir ekonomisine turizmciler olarak çok daha fazla katkıyı gerçekleştiririz."

Şen, özelikle yaz aylarında ören yerinde yoğun taleple karşılaştıklarına dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

???????"Misafirlerimiz geldiğinde de yaş ortalamaları 60'ın üzerinde oluyor. Bu yaş grubunu çok sıcakta gezdirebilmek çok mümkün olmuyor. Gece burası açık olduğunda hem misafirlerimiz gündüz gözüyle travertenleri hem de Pamukkale'nin gece antik tiyatrosunu ve yerlerini görecek. Böylelikle bir günde iki defa giriş sağlamış olacaklar. Geç saatte gelenler Pamukkale'yi gece görebilecekler, konaklama gün sayıları da artacaktır. Pamukkale ören yerindeki gece aydınlatması olduğu anda bizim hedeflediğimiz rakamlar mutlaka ve mutlaka 2 katına çıkacaktır."

Şen, 2020 yılında başlayan ancak firmalar arasında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle duran aydınlatma projesi tamamlandığında Pamukkale'ye gelen turist sayısının önemli ölçüde artıracağını da sözlerine ekledi.

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Kaynak: AA

Pamukkale, Türkiye, Denizli, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Pamukkale yaz sıcaklarında da turistlerin gözdesi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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