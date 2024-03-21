TRT Avaz\'ın 15. Kuruluş Yıl Dönümü Konseriyle Kutlandı

Ankara Frankofon Film Festivali Başladı

Fransa, Belçika, Kanada, Lüksemburg, İsviçre ve Polonya'nın Ankara Büyükelçiliklerinin ortaklaşa düzenlediği Ankara Frankofon Film Festivali, Kızılay semtindeki Büyülü Fener Sineması'nda açıldı. Festival kapsamında, Türkiye'nin çeşitli kentlerinde birçok seçkin Fransızca film gösterime girecek. Festival, İstanbul ve İzmir'de de düzenlenecek ve ayrıca Bursa, Adana, Ayvalık, Diyarbakır, Gaziantep, Çanakkale, Lüleburgaz, Eskişehir ve Mersin gibi farklı kentlerde de etkinlikler gerçekleştirilecek.