TSE'de '15 Temmuz' temalı fotoğraf sergisi gazilerinin katılımıyla açıldı - Son Dakika
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Kültür Sanat

TSE'de '15 Temmuz' temalı fotoğraf sergisi gazilerinin katılımıyla açıldı

Türk Standartları Enstitüsü'nde (TSE), '15 Temmuz' temalı fotoğraf sergisi 15 Temmuz Gazilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Sergiye aileleri ile gelen 15 Temmuz Gazileri, darbe girişiminin olduğu geceye ait çekilmiş fotoğrafları tekrar inceleyerek o günün bir kez daha yaşanmaması temennisinde bulundu.

10.07.2024 18:02
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TSE'de '15 Temmuz' temalı fotoğraf sergisi gazilerinin katılımıyla açıldı

ANKARA - Türk Standartları Enstitüsü'nde (TSE), '15 Temmuz' temalı fotoğraf sergisi 15 Temmuz Gazilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

'15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' etkinlikleri kapsamında Türkiye'nin farklı noktalarında 15 Temmuz gününe ait çekilmiş fotoğraflardan oluşan serginin açılışı Türk Standartları Enstitüsü'nde gerçekleştirildi. Fotoğraf sergisine 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara'nın çeşitli bölgelerinde yaralanarak gazi olmuş Ercan Şen, Mustafa Eryılmaz, Serdar Aydın'ın katılımıyla açıldı. Sergiye aileleri ile gelen 15 Temmuz Gazileri, darbe girişiminin olduğu geceye ait çekilmiş fotoğrafları tekrar inceleyerek o günün bir kez daha yaşanmaması temennisinde bulundu.

"Bu 'iblis' Türkiye'ye gelmeden ve cezası kesilmeden 15 Temmuz Gazilerine de rahat yoktur"

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde açılan helikopter ateşi sonucu sol ayağından yaralanarak gazi olan Ercan Şen, kendisiyle beraber dört arkadaşı ve iki polis memurunun da yaralandığını dile getirdi. 15 Temmuz Gazisi Şen, külliyeye sürekli ateş açan bir helikopterin orada bulunan vatandaşları fark etmesinin ardından kendilerine ateş açtığını ifade etti. Şen, olay yerinde 45 dakika sonra iki arkadaşının şehit olduğunu vurgulayarak, "Ben gece saat 2'de Gazi Hastanesi'nden gerekli tedavi yaptıktan sonra evime geldim. Fakat evimden Genel Kurmay Başkanlığı'na helikopter inip kalktığını gördüğüm için dayanamadım ayağım sargılı halde, pantolonum yukarıdan kesip dayanamadım. İki oğlumu da yanıma alarak Genel Kurmay Başkanlığı'na doğru gittim. Sabah 4'te Hava Kuvvetleri Komutanlığı önünde meclisin bombalanmasına da şahit oldum. Orada da birçok arkadaşımız şehit ve gazi oldu. 253 şehit kardeşimizin kanları yerdedir. Hala daha kaçak olan Amerika'nın korumasında olan iblis vardır. Bu iblis Türkiye'ye gelmeden ve cezası kesilmeden biz 15 Temmuz Gazilerine de rahat yoktur" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat TSE'de '15 Temmuz' temalı fotoğraf sergisi gazilerinin katılımıyla açıldı - Son Dakika

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