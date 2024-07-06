Tuğçe Kandemir, Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali'nde konser verdi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Tuğçe Kandemir, Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali'nde konser verdi

Şarkıcı Tuğçe Kandemir, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde düzenlenen Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali'nde konser verdi. Sivrihisar Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen konserde Kandemir, sevilen şarkılarını seslendirdi ve izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Festival kapsamında ise Oğuzhan Koç ve Haluk Levent de sahne alacak.

06.07.2024 13:03
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Şarkıcı Tuğçe Kandemir, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde bu yıl 8. kez düzenlenen Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali kapsamında konser verdi.

Sivrihisar Belediyesi ev sahipliğinde Sivrihisar Açık Hava Heykel Müzesi etkinlik alanında gerçekleştirilen konserler dizisi sahneye ilk olarak Efsane 90'lar grubu çıktı.

Daha sonra şarkıcı Tuğçe Kandemir sahne aldı. Kandemir, sevilen şarkılarını alana gelen vatandaşlar için seslendirdi. Konseri izleyenler şarkılara eşlik ederek keyifli anlar yaşadı.

Festival kapsamında bu akşam Oğuzhan Koç, yarın ise Haluk Levent sahne alacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Tuğçe Kandemir, Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali'nde konser verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tuğçe Kandemir, Uluslararası Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali'nde konser verdi - Son Dakika
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