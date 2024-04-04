Kültür Sanat

Tüm mahalle sakinleri aynı sofrada iftar açtı

- Yozgat'ta mahalle meydanında yapılan toplu iftar yürekleri ısıttı, evlerde pişen yemekler iftar sofrasında paylaşıldı

YOZGAT - Yozgat'ta ramazan ayının manevi atmosferini bir araya gelerek paylaşmak isteyen mahalle sakinleri, imece usulü hazırladıkları iftar sofrasında bir araya geldi.

Çapanoğlu Mahallesi Güneykent Evleri sakinleri komşuluk ilişkilerini geliştirip ramazan ayının bereketini bir arada yaşamak amacıyla toplu iftar programı düzenledi. Ev hanımları tarafından hazırlanan imece usulü yemeklerle birlikte sokak üzerine iftar sofrası kuruldu. Yaklaşık 70 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen iftar programında özenle hazırlanan yemekler, mahalle sakinleri tarafından masaya servis edildi. Birlik ve dayanışmanın sergilendiği programda mahalle sakinleri, iftar sofrasında birlikte oruç açmanın mutluluğunu yaşadı. İftar öncesi el birliğiyle kurulan iftar sofrası ise yine el birliğiyle toplandı.

İftar sonrası çay eşliğinde koyu sohbete girişen mahalle sakinleri, mahalle iftarı geleneğinin tekrar yaşatılmasını ve bu kültürü gelecek nesillere aktarmak istediklerini ifade etti.

Komşularımızla bir araya gelmemiz çok güzel oldu

Mahalle sakinlerinden Aynur Koçak, ramazanın manevi atmosferini yaşamak için toplu iftar programı düzenlediklerini söyleyerek, "Biz bu mahalleye taşınalı bir yıl olmuştu, bu sene böyle bir etkinlik düzenledik, çokta güzel oldu, bizim burada tanımadığımız aileler vardı. Böyle mübarek bir günde bir araya gelmemiz de çok hoş oldu. Aileler, çocuklar birbirleriyle kaynaşacaklar, bu etkinliğin her sene tekrarını düşünüyoruz. Ortaklaşa imece usulü herkes evinden bir şeyler yaparak getirdi, birlikte toplu iftar yaptık." dedi.

Kültürümüzü yaşatıyoruz

Leyla Düzgün isimli mahalle sakini de, "Komşularımızla, arkadaşlarımızla imece usulü iftar hazırlığı yaptık. Kültürümüzü bu şekilde yaşatmaya özen göstermeye çalışıyoruz. Bu mahallemizde ilk ramazanımız, inşallah bundan sonra devam edecek ve daha da güzel olacak. Burada birlik ve beraberliğin en güzel örneklerini elimizden geldiği kadar sergilemeye çalıştık." şeklinde konuştu.

Komşuluk ilişkilerimizi güçlendirmek istedik

Komşuluk ilişkilerini güçlendirmek için toplu iftar programı düzenlediklerini belirten Abdurrahman Karaman da, "Bu mahalleye biz bir buçuk yıl öncesinden taşındık. Hazır ramazan ayı da gelmişken ilk iftar programımızı yapmak istedik. Günümüzde komşuluk ilişkilerinin zayıf olduğu bir dönemden geçerken hem birlik beraberlik olarak hem de çocuklarımıza komşuluk kültürünü aşılamak adına böyle bir organizasyon yaptık. Tüm komşularımız da katıldı. Toplu olarak iftar programı düzenledik." ifadelerine yer verdi.