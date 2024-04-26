Tunceli'de 6 yaşındaki çocuk piyanoda hayranlık uyandırıyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Tunceli'de 6 yaşındaki çocuk piyanoda hayranlık uyandırıyor

Tunceli\'de 6 yaşındaki çocuk piyanoda hayranlık uyandırıyor

Tunceli'de Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu öğrencisi olan 6 yaşındaki Demirhan Gündoğdu, piyanodaki yeteneğiyle dikkat çekiyor. Müzikle ilgilenmeye oyuncak piyanosuyla başlayan Gündoğdu, 7 ay önce piyano kursuna kaydedildi. Munzur Üniversitesi Müzik Bölümü öğrencisi eğitmen Defne Bucak'tan ders alan Gündoğdu, birçok ünlü sanatçının eserlerini çalabiliyor. Ailesi, çocuklarının yeteneğini desteklemek için her türlü imkanı sağlamaya hazır olduklarını belirtiyor.

26.04.2024 11:10
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Tunceli'de oturan 6 yaşındaki anaokulu öğrencisi Demirhan Gündoğdu, piyanodaki yeteneğiyle hayran bırakıyor.

Kentteki Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulunda eğitim gören Gündoğdu, 2 yaşındayken ailesinin aldığı oyuncak piyano sayesinde müziğe ilgi duymaya başladı.

Zamanla müzikte yetenekli olduğu anlaşılan Gündoğdu, 7 ay önce de anaokulu öğretmeninin yönlendirmesiyle piyano kursuna kaydedildi.

Ailesi tarafından belirli günlerde Atatürk Mahallesi'ndeki Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezine getirilen Gündoğdu, Munzur Üniversitesi Müzik Bölümü 4. sınıf öğrencisi eğitmen Defne Bucak'tan ders alıyor.

Duyduğu sesleri piyanoda kolayca notaya da dökebilen Gündoğdu, birçok ünlü sanatçıya ait eseri çalabiliyor.

"Parmak egzersizlerini çok fazla çalışarak iki kitap bitirdi"

Eğitmen Defne Bucak, AA muhabirine, Demirhan Gündoğdu'nun çok yetenekli ve zeki bir çocuk olduğunu söyledi.

Piyano derslerine 7 ay önce başladıklarını ifade eden Bucak, şöyle konuştu:

"Hem armoni hem de piyanodaki nota bilgisini öğreniyor. Yaşına göre ve okuma yazma bilmemesine rağmen çok iyi. Verdiğim her eseri çok kısa sürede bitiriyor. Parmak egzersizlerini çok fazla çalışarak iki kitap bitirdi. Şu an üçüncü kitaptayız ve dördüncü kitaba giriş yaptık. Demirhan, üniversite öğrencilerinin çaldığı seviyedeki kitapları hemen hemen çalmaya başladı. Haftanın iki günü birer saat ders yapıyoruz. Normalde çocuklar erken sıkılır ama Demirhan'da böyle bir durumla karşılaşmadım. Günümüzün popüler müziklerini çok severek çalıyor ve kolay şarkıları sevmiyor, çalmak istemiyor."

"Çevremizdeki insanlar oğluma 'küçük piyanist' diye sesleniyor"

Anne Şeyma Gündoğdu da oğlu Demirhan'ın 2018'de dünyaya geldiğini anlattı.

Oğlunun iki yaşından beri piyanoya ilgi duyduğunu belirten Gündoğdu, "Anaokulundaki öğretmenlerimizin yönlendirmesiyle Tunceli Gençlik Merkezinde de kurslar olduğu bilgisini aldık ve oğlumuzu buradaki piyano kursuna kaydettirdik. Çevremizdeki insanlar oğluma 'küçük piyanist' diye sesleniyor. Bunu duydukça çok duygulanıyoruz ve oğlumuzla gurur duyuyoruz. İnşallah Demirhan ilerde daha iyi yerlere gelir." dedi.

Baba Yasin Gündoğdu ise çocuğunun evde çok sakin ve uslu olduğunu dile getirdi.

Demirhan'ın oyuncak piyano sayesinde müzikle tanıştığını söyleyen Gündoğdu, "O zamanlar Demirhan, piyanoda daha çok çocuk şarkıları çalıyordu ve bir süre sonra ona piyano aldık. Büyüyünce inşallah piyano çalmaya devam eder. Elimizden gelen her şeyi çocuğumuz için yapmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Tunceli'de 6 yaşındaki çocuk piyanoda hayranlık uyandırıyor - Son Dakika

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