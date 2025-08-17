Tunceli'de Mameki Fest: Kırklar Dağı'na Gezi

Tunceli'de, Mameki Fest etkinlikleri kapsamında Mazgirt ilçesindeki Kırklar Dağı'na gezi turu düzenlendi.
Kentte Valilik ve Fırat Kalkınma Ajansı işbirliğinde "Can Cana Tunceli" sloganıyla Mameki Parkı'nda festival organize ediliyor.
Stantların kurularak çeşitli gösterilerin sergilendiği ve konserlerin verildiği festivalde, doğal güzelliklerin tanıtılması için Mazgirt'teki Kırklar Dağı'na gezi yapıldı.
İl merkezindeki Yeraltı Çarşısı Meydanı'nda toplanan katılımcılar, görevliler tarafından araçlarla alınarak Yukarıoyumca köyü mevkisine götürüldü.
Gerekli hazırlıklar sonrası yürüyüşe başlayan grup, rehberlerin eşliğinde yaklaşık 2 saatlik yolculukla 2033 rakımlı Kırklar Dağı'nın zirvesine tırmandı.
Doğayla iç içe vakit geçiren katılımcılar, bölgede stres atıp manzara fotoğrafları çekti.
Geziye katılanlar, AFAD, jandarma arama kurtarma ve Munzur Arama Kurtarma ekiplerinin gözetiminde dağdan inerek etkinliği tamamladı.
