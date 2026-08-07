Tunceli\'de MamekiFest Etkinlikleri

Tunceli'de "MamekiFest" kapsamında konser, tekne turu, rafting ve bilgi yarışması gibi çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Valilik, Tunceli Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığının işbirliğiyle hazırlanan festival sürüyor.

Festivalin üçüncü gününde Mameki Parkı'nda çocuklar için TRT tırında programlar düzenlendi. Vatandaşlar Uzunçayır Baraj Gölü'nde teknelerle gezerek Munzur Çayı'nda rafting yaptı.

DJ performans gösterisi ve ödüllü bilgi yarışmasının yapıldığı programda, İrem Orak, Doğucan Yerlikaya ve Tuluyhan Uğurlu konser verdi.

Katılımcılar da şarkılara eşlik etti, halay çekti.