Tunceli'de MamekiFest Hazırlıkları Tamam - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tunceli'de MamekiFest Hazırlıkları Tamam

Tunceli\'de MamekiFest Hazırlıkları Tamam
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

5-9 Ağustos'ta düzenlenecek MamekiFest'te konserler, su sporları, çocuk atölyeleri ve açık hava sineması gibi etkinlikler yer alacak. Ünlü sanatçılar sahne alacak, Vali Şefik Aygöl çalışmaları inceledi.

Tunceli'de 5-9 Ağustos'ta düzenlenecek kültür, sanat ve spor organizasyonu "MamekiFest" için hazırlıklar tamamlandı.

Valilik, Tunceli Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığının işbirliğiyle hazırlanan festival, Atatürk Mahallesi'ndeki Cadde 62'de açılış programıyla başlayacak.

Festivalde ünlü sanatçıların konserlerinden su sporlarına, açık hava sinemasından doğa yürüyüşlerine ve çocuk atölyelerine kadar çeşitli etkinlikler yapılacak.

Festivalin ilk gününde halk oyunları gösterileri, sokak sanatçıları ve erbane grubunun performansları eşliğinde kortej yürüyüşü ile 15 Temmuz Şehitler Parkı'na geçilecek.

Burada kurulacak TRT tırında çocuk programları, şişme oyun alanları, "Mikrofon Sende" etkinlikleri ve "Bir Tunceli Masalı" anlatımları çocuklarla buluşacak ve akşam saatlerinde vatandaşlar açık hava sineması keyfi yaşayacak.

Festivalin ikinci gününde ise etkinliklerin adresi Tunceli Müzesi olacak. Müze bahçesi ve salonlarında düzenlenecek etkinliklerde 14D sinema gösterimleri ve "Tunceli Güzellikleri" fotoğraf sergisi açılışı yapılarak, Alican Turan'ın tiyatro gösterisi "Cemile Yenge" izleyicilerle buluşacak.

Festivalin 7-9 Ağustos tarihlerindeki akşam programlarında ise Mameki Parkı'nda DJ performansları ve ödüllü bilgi yarışmalarının düzenleneceği sahnede ünlü sanatçılar müzikseverlerle buluşacak.

7 Ağustos'ta Uğurcan Yerlikaya, dünyaca ünlü piyanist Tuluyhan Uğurlu ve İrem Orak, 8 Ağustos'ta şarkıcı Ferhat Göçer, 9 Ağustos'ta ise şarkıcı Koray Avcı sahne alacak.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl de Mameki ve 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda yürütülen festival çalışmalarını inceleyerek görevlilerden bilgi aldı.

Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, Kültür Sanat, Festival, Ağustos, Tunceli, Kültür, Müzik, Sanat, Çocuk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Tunceli'de MamekiFest Hazırlıkları Tamam - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Göktaş: Şehit yakınları ile gazilerimizin talepleri doğrultusunda en kapsamlı düzenlemeyi hayata geçiriyoruz Bakan Göktaş: Şehit yakınları ile gazilerimizin talepleri doğrultusunda en kapsamlı düzenlemeyi hayata geçiriyoruz
Netanyahu’dan skandal Türkiye talebi 3 maddeye itiraz etti Netanyahu'dan skandal Türkiye talebi! 3 maddeye itiraz etti
Bu neyin düşmanlığı Tarihi hazirede 7 mezar taşını kırıp kaçtı Bu neyin düşmanlığı! Tarihi hazirede 7 mezar taşını kırıp kaçtı
Yunanistan’da orman yangınlarına müdahalede facia: 2 helikopter havada çarpıştı Yunanistan'da orman yangınlarına müdahalede facia: 2 helikopter havada çarpıştı
Masada ateşkes, sahada katliam Anlaşmaya rağmen İsrail’in Gazze’ye saldırılarında ölü sayısı 14’e yükseldi Masada ateşkes, sahada katliam! Anlaşmaya rağmen İsrail'in Gazze'ye saldırılarında ölü sayısı 14'e yükseldi
Bodrum’da gösterişin yeni boyutu: Saat camında havyar yeme çılgınlığı Bodrum’da gösterişin yeni boyutu: Saat camında havyar yeme çılgınlığı

13:48
Damada yaklaşık 20 milyon TL, geline kilolarca altın takıldı
Damada yaklaşık 20 milyon TL, geline kilolarca altın takıldı
13:14
Fenerbahçe’nin, Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu’ndaki muhtemel rakibi belli oldu
Fenerbahçe’nin, Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'ndaki muhtemel rakibi belli oldu
12:58
26 ilde yapılan son seçim anketi CHP, hiç bu rakamı görmemişti
26 ilde yapılan son seçim anketi! CHP, hiç bu rakamı görmemişti
12:47
Bakan Gürlek: 84 hakim ve savcı meslekten men edildi
Bakan Gürlek: 84 hakim ve savcı meslekten men edildi
12:37
Özgür Özel, abdest görüntüleriyle ilgili iddialara sert çıktı: Bundan utanç duyuyorum
Özgür Özel, abdest görüntüleriyle ilgili iddialara sert çıktı: Bundan utanç duyuyorum
11:10
Hastanede çekilen görüntü büyük tartışma yarattı
Hastanede çekilen görüntü büyük tartışma yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2026 14:19:15. #7.12#
SON DAKİKA: Tunceli'de MamekiFest Hazırlıkları Tamam - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.