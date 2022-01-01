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Tunceli'deki Ovacık Kayak Merkezi yeni sezona hazır - Son Dakika

Tunceli'deki Ovacık Kayak Merkezi yeni sezona hazır

01.01.2022 11:16
Tunceli'deki Ovacık Kayak Merkezi yeni sezona hazır

Tunceli'de kristal kar kalitesiyle yılın yaklaşık 4 ayı kayak ve snowboard tutkunlarını ağırlayan Ovacık Kayak Merkezi'nde sezon hazırlıkları tamamlandı.

Tunceli'de kristal kar kalitesiyle yılın yaklaşık 4 ayı kayak ve snowboard tutkunlarını ağırlayan Ovacık Kayak Merkezi'nde sezon hazırlıkları tamamlandı.

Son yıllarda devlet yatırımlarıyla gelişen kentte, hizmete açılan su sporları merkezlerinin yanı sıra yamaç paraşütü, trekking, kaya tırmanışı ve kayak gibi spor faaliyetleri de turizmi canlandırıyor.

Sarp dağların arasında doğal güzellikleriyle öne çıkan kentte, ziyaretçiler yaz aylarında rafting, kano ve yamaç paraşütü yaparken kışın ise 1500 rakımlı Ovacık ilçesindeki merkezde kayak yapma fırsatı buluyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca 2015 yılında 5 milyon liralık yatırım projesiyle hayata geçirilen ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce işletilen Ovacık Kayak Merkezi, turizm ve spor alanında kente katkı sağlıyor.

Hem ekonomik hem de eğlenceli

Kristal kar kalitesiyle yılın dört ayı kayak yapma imkanı sunan kayak merkezinde, ucuz konaklama, çocuk oyun salonları ile yeni başlayan kayakçılar için eğlenceli pist imkanı bulunuyor.

İlçeye 3 kilometre uzaklıktaki Öveçler köyü mevkisindeki merkezde, bölgede etkili olan kar yağışıyla birlikte yeni kayak sezonu öncesi tüm hazırlıklar tamamlandı.

Ziyaretçilere kayak, kızak ve snowboard imkanı sunulan merkezde, 1200 metrelik pist düzenleme, ezme ve ışıklandırma çalışmaları yapıldı.

Yaklaşık 100 kişi taşıma kapasiteli teleski, 1 kar ezme makinesi ve 1 kar motorunun hizmet verdiği merkezde, ayrıca lüks otel konforunu aratmayan 35 oda ve 70 yatak kapasiteli konaklama tesisi, restoran, kafe ve çocuk oyun salonları bulunuyor.

Yakın zamanda sezonun başlayacağı kayak merkezi, İstanbul, Diyarbakır, Malatya, İzmir, Bingöl ve Elazığ başta olmak üzere birçok ilden misafir ağırlayacak.

"Her yıl ortalama 25-30 bin kişiyi misafir ediyoruz"

Ovacık Gençlik ve Spor Müdürü Ferhat Alay, AA muhabirine, kayak merkezinin 2015'ten bu yana hizmet verdiğini söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Valilik ve Kaymakamlık tarafından kayak merkezine çok büyük destekler verildiğini ifade eden Alay şöyle konuştu:

"Bu ciddi yatırımlarla beraber kayakseverlerin ilgi odağı olmaya devam ediyoruz. Burada aralık ayından itibaren kar yağmaya başlıyor ve martın son haftasına kadar şartlar el verdiği sürece kayak yapabiliyoruz. Geçen yıl Kovid-19 koşullarına rağmen sezon boyunca 2 ayda 18 bin kişiyi burada ağırladık. Her yıl kayak merkezinde ortalama 25-30 bin kişiyi misafir edip mutlu bir şekilde uğurlayabiliyoruz."

Alay, yeni sezon için tüm hazırlıkları tamamladıklarını, yağan 35 santimetrelik kar tabakasını ezerek pisti don haline getirdiklerini anlattı.

Yeni yağacak karla sezonu daha uzun tutmayı hedeflediklerini dile getiren Alay, "Kayak ve teleski bakımını yaptık. Merkezde yeni kayak odası inşa ettik. Kayak esnasında misafirlerimizin dışarıda oturabileceği alanlar oluşturduk. Konaklama alanında görselliğe önem verdik ve çocuklar için oyun salonları oluşturduk." diye konuştu.

"Burada yetişen sporcular Türkiye'nin kayak liglerinde yarışıyor"

Kayak antrenörü Ferdi Genç ise Ovacık'ın doğal güzellikleriyle ziyaretçilerini cezbettiğini söyledi.

Kış aylarında Ovacık'ın her yerinde kayak yapma imkanının olduğunu dile getiren Genç şunları kaydetti:

"Ovacık küçük bir ilçe olmasına rağmen doğa sporları ve aktiviteler bakımından çok zengin. Haliyle buraya gelen misafirlerimiz bir sonraki sene daha erken rezervasyon yapıyor. Ayrıca burada yine kayak branşlarında çok iyi sporcularımız var. Burada yetişen sporcular şu anda Türkiye'nin çok ciddi kayak liglerinde yarışıyor. Ovacık Kayak Merkezi'nde performans ve eğlence kayağının yanı sıra kızakla da kayılabiliyor."

Tunceli'deki Ovacık Kayak Merkezi yeni sezona hazır
Tunceli'deki Ovacık Kayak Merkezi yeni sezona hazır
Tunceli'deki Ovacık Kayak Merkezi yeni sezona hazır
Tunceli'deki Ovacık Kayak Merkezi yeni sezona hazır

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Kayak Merkezi, Ovacık, Kayak, kar, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Tunceli'deki Ovacık Kayak Merkezi yeni sezona hazır - Son Dakika


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