Tunceli'deki Pülümür Vadisi'nin incisi "Ağlayan Kayalar" buz tuttu - Son Dakika

Tunceli'de sürekli su damladığı için halk arasında "Ağlayan Kayalar" olarak adlandırılan doğal oluşum, soğuk havanın etkisiyle donarak ayrı bir güzelliğe büründü.

Munzur, Mercan, Sülbüs ve Zel dağları arasında kurulu olan kent, el değmemiş doğası, akarsuları ve yaylalarıyla her mevsim çok sayıda ziyaretçiyi ağırlıyor.

Kentte doğal güzelliğiyle öne çıkan, Tunceli- Erzincan kara yolu Hılbeş Köprüsü mevkisindeki Ağlayan Kayalar da aşırı soğuklar nedeniyle buz tuttu.

Yaklaşık 3 metrelik buz sarkıtlarının oluştuğu kayalar, Pülümür Vadisi'nin meşe ormanları ve karlı dağlarıyla bütünleşerek ayrı bir güzellik sunuyor.

Ağlayan Kayalar, yolda seyahat eden birçok vatandaşın yanı sıra çevre illerden doğa ve fotoğraf tutkunlarını bölgeye çekiyor.

Günübirlik gezilerle bölgeye gelen ziyaretçiler, kayaların bulunduğu alanda doğayla iç içe zaman geçirip fotoğraf çekimleri yapıyor.

Doğaseverlerden İlhan Aydemir, AA muhabirine, Tunceli'nin birçok doğal güzelliğe ev sahipliği yaptığını söyledi.

Kentteki doğal, yabani ve biyolojik çeşitliliğinin korunması gerektiğini belirten Aydemir, belirli aralıklarla memleketi Erzincan'dan Tunceli'ye gezmeye geldiğini kaydetti.

Pülümür Vadisi'ndeki Ağlayan Kayalar'ın da doğa harikası bir yer olduğunu ifade eden Aydemir, "Herkese gelip buraları görmelerini tavsiye ederim." dedi.

Aydemir, Ağlayan Kayalar'ın yaz aylarında da başka güzelliğe büründüğünü belirterek, "Bu kayalarda şırıl şırıl sular akıyor ve sıcak havalarda çok serin oluyor. Sürekli su akmasından dolayı da taşları yosun tutuyor, güzel görüntüler oluşuyor. Her fırsatta Tunceli'ye gezmeye geliyoruz ve buranın coğrafyası bizim için vazgeçilmez oluyor." ifadelerini kullandı.

"Ağlayan Kayalar'ın hem su sesi ve hem de görüntüsü muhteşem"

Ziyaretçilerden Devrim Yağan ise kentin doğasına ve buzla kaplanan Ağlayan Kayalar'a hayran kaldığını söyledi.

Her mevsim Tunceli'ye gezmeye geldiğini belirten Yağan, "Yazdan beri sürekli bu şehirdeyiz ve burası bize huzur veriyor. Ağlayan Kayalar'ın hem su sesi ve hem de görüntüsü muhteşem. Burayı kışın ilk defa görüyorum. Karşı yamaçlardaki yaban hayvanlarını izlemek çok güzel. Burada durduk, fotoğraf çektik ve birazcık doğayı dinledik." diye konuştu.

Ramazan Güzel de Diyarbakır'dan Tunceli'ye seyahat ettiğini ve yoldan geçerken buz tutan Ağlayan Kayalar'ın fotoğrafını çektiğini anlattı.